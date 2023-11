Dúró Dóra: „L. Simon László nemhogy behúzná fülét-farkát, hanem még neki áll feljebb”

Ahogy várható volt, az L. Simon László vezette Magyar Nemzeti Múzeumban tartott World Press Photo-kiállítás körüli szarvihart kirobbantó Dúró Dóra nem tudta szó nélkül hagyni, hogy L. Simon azt mondta: nem tudják végrehajtani a Csák János miniszter által elrendelt tiltást, miszerint kiskorúak ne látogathassák a kiállítást, mert a múzeum senkitől sem kérhet személyi igazolványt. Sőt, egy, a sorban állókról készített fotóval meg is köszönte a radikális politikusnak a kiállítás népszerűsítését. (Egyébként ezek azok a fotók, amelyeken Dúró kiakadva házmesterkedett egy vaskosat.)

A Mi Hazánk képviselője most egy olyan Facebook-posztban reagált L. Simonnak, amelyben már Orbán Viktort is megemlíti, finoman utalva arra, hogy rendes erőskezű vezető idején az ilyesmiknek következményei vannak. Mármint annak, hogy miután törvénysértést követett el, „L. Simon László nemhogy behúzná fülét-farkát, hanem még neki áll feljebb, mert a saját minisztere megzavarta LMBTQ-népszerűsítés közben”, ami persze nem lepte meg Dúrót: „tudtuk korábbi, obszcén »versei« alapján is, hogy az aberrációhoz vonzódik”.

Annyira feljebb állt neki, hogy Dúró szerint „most már a saját kormányán is gúnyolódik, ami azért szokatlan, mert Orbán Viktor nem szokta az ilyesmit eltűrni”. Hogy ez most egy „szép ez a múzeumigazgatói állás, csak baja ne essék” típusú baráti figyelmeztetés volt-e vagy egy újabb házmesterkedés, hogy Orbánnak lépnie kell, ki tudja. Illetve azt tudjuk, hogy házmesterkedés, az volt a mostani posztban is, Dúró ugyanis szóvá tette, hogy egy templom (a magyar református közösség egyik legfontosabb temploma!!!) kétszáz méteren belül található, szóval L. Simon csak úgy szórta a törvénysértéseket. Dúró egyben belengette, hogy ha eddig nem volt arra törvény, hogy a múzeumok személyiket kérjenek el, majd ő benyújt egyet, igazán nincs mit.

A posztba természetesen jutott a modern szélsőjobb kedvenc kifejezéseiből, a magunkfajtázásából és a fősodratúzásból is: „az ominózus LMBTQ-fotósorozatot Hannah Reyes Morales készítette, akit - bár ezt a fősodratú magyar sajtó teljesen elhallgatja - 2020-ban a Klaus Schwab vezette Világgazdasági Fórum kulturális vezetőnek nevezett ki a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) fórumán. Hogy finoman fejezzem ki magam, nem éppen magunkfajta”. Hát hol tart ez az ország „egy tizenhárom éve kétharmaddal kormányzó, magát nemzeti, keresztény, konzervatív erőként meghatározó kurzus idején” – tette fel a kérdést egy rendíthetetlen mameluk aggodalmával a nagyjából ellenzéki politikus.