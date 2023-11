Kijött az utolsó Beatles-dal, meg lehet hallgatni

Csütörtökön megjelent a Beatles utolsó száma, ami a Now and Then címet kapta, írja a Guardian. A dalhoz a videóklipet a zenekarról szóló 2021-es dokumentumfilm-sorozatot is készítő Peter Jackson rendezte, az pénteken kerül majd fel a YouTube-ra.

A dal demóverzióját John Lennon írta, az azt és több más felvételt tartalmazó kazettát a felesége, Yoko Ono 1994-ben átadta Paul McCartneynak. McCartney és a többiek két új dalt készítettek akkor a demókból, a Free As a Birdöt és a Real Love-ot, a Now and Thent azonban nem tudták befejzeni. Most, hogy a mesterséges intelligenciának köszönhetően John Lennon énekhangját jobban el lehetett különíteni, a dal elkészült. George Harrison 1995-ös gitártémáját megőrizték, McCartney és Ringo Starr új részeket vettek fel hozzá.

McCartney nem volt biztos benne, hogy jó ötlet Lennon demóiból az iránta és munkássága iránt érzett tiszteletből teljes dalokat készíteni. „Amikor kétségeim voltak, arra gondoltam, ha lenne lehetőségem megkérdezni Johnt: »Hé John, szeretnéd, hogy befejezzük az utolsó dalodat?«. Tudom, hogy a válasza az lett volna, hogy igen.”