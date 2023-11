Matthew Perry nem fogyasztott drogot a halála előtt

Az első vizsgálatok szerint Matthew Perry halálát nem fentanil vagy metamfetamin túladagolása okozta, írja a TMZ. Véglegesen még semmit sem lehet kijelenteni, a toxikológiai vizsgálatok tovább folynak. Négy-hat hónapba is beletelhet, mire kiderül, mi okozta a színész halálát.

A Jóbarátok egykori sztárjának házában receptre kapható gyógyszereket találtak. Bűncselekményre utaló jel továbbra sincs. Perry hétvégi boncolása sem tárt fel egyértelmű okokat a halálra.

Matthew Perry, a Jóbarátok című sitcom Chandler Bingje 54 éves volt, amikor szombaton holtan találtak rá otthonában. Tinédzserként költözött Los Angelesbe, szerepelt a Boys Will Be Boys című sorozatban és a Growing Painsben is. Igazán híres 1994-ben, 25 évesen lett a Jóbarátokkal, ami mai napig minden idők egyik legismertebb és legsikeresebb sorozata. Később filmekben is szerepelt, például a Bolond szél fúj-ban Salma Hayekkel, vagy a Bérgyilkos a szomszédom-filmekben Bruce Willisszel.

photo_camera Fotó: FREDERICK M. BROWN/Getty Images via AFP

Évekig küzdött drog- és alkoholfüggőségével. 2016-ban egy interjúban azt nyilatkozta, hogy a Jóbarátok tíz évéből emiatt kiesett neki három.