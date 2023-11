Tudta-e ön? A migráció különösen veszélyes a cigányságra

A Farkas Flórián vezette Lungo Drom indul a 2024-es roma önkormányzati választáson. Ez a pénzhiány miatt nem volt magától értetődő.

A politikus ezt egy közleményben jelentette be, amiben felmondta a kormány migráció elleni kampányát, és egy kicsit még cifrázta is. A migráció szerinte ugyanis „fenyegetést jelent a társadalomra és azon belül is különösen a cigányságra”.

Az elmúlt hónapok történései fényében már-már meglepő a Lungo Drom kormánypártisága. A Fidesz ugyanis újabban nem a Lungo Dromot, hanem a Cigány Közösségek Szövetségét preferálja. Nem véletlen hát, hogy a nyáron egy rendezvényen Farkas Flórián még a kormányt és romapolitikáját bírálta. Szerinte romák százezrei vannak munka nélkül, csak nem tudnak vagy nem akarnak tudni róla.

Tette ezt annak ellenére, hogy 2022 decemberében a NAV csendben megszüntette a nyomozást az Országos Roma Önkormányzat botrányos Híd a munka világába programjának ügyében. Az esetről, Farkas Flórián megúszásairól itt írtunk részletesen.

(Via Népszava)