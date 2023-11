A Hezbollah vezetője szerint „minden lehetőség nyitott” a libanoni határnál, de nem hirdetett háborút Izrael ellen

Péntek délután először szólalt meg nyilvánosan a Hamász által október 7-én elkövetett terrortámadás óta a Hezbollah főtitkára, Haszan Naszr Alláh. Az Irán által támogatott/fenntartott, a régióban befolyásos libanoni síita szervezet első emberének megszólalását komoly érdeklődés és aggodalom előzte meg, mert kérdéses volt, vajon háborút hirdetnek-e Izrael ellen.

A nap folyamán az izraeli hadsereg többször, érezhetően a beszéd elé időzítve jelezte, hogy a nagyon magas készültségben vannak a libanoni határnál. Azt nem tudni, hogy Nasz Alláh hol tartózkodik, de beszédét több ezren hallgatták Libanon utcáin.

Beszéde elején Nasz Alláh a Hezbollah „elesett mártírjait” éltette, akik az Izrael elleni harcban haltak meg, és részvétét, egyben gratulációját küldte azoknak a családoknak, akik Gázában vagy Ciszjordániában veszítették el rokonaikat. Hosszúra nyúló beszédében méltatta az Izrael elleni támadást, de hangsúlyozta,

hogy az száz százalékban palesztin szervezés volt.

Több mint egy órája ment már a beszéde, amikor kitért arra, hogy vannak, akik azt várják, hogy a Hezbollah is háborút indítson Izrael ellen, de Nasz Alláh szerint már október 8-a óta folytatnak támadásokat a határ környékén, és bár ezeket lehet, hogy valaki visszafogottnak találja, de szerinte rendkívül fontosak, és 1948 óta példa nélküliek. Megerősítette azt is, hogy a Hezbollah 57 embert vesztett október 8-a óta.

Elmondta azt is, hogy a Hezbollahnak köszönhetően Izraelnek jelentős haderőt kell a libanoni határ közelében tartania, és így ők sem Gázában vagy Ciszjordániában vannak.

Kevéssel korábban arról beszélt, hogy két rövidtávú céljuk kell legyen: hogy a háború véget érjen Gázában, és hogy az a gázai "felkelés", és így a Hamász győzelmével végződjön. Ez az egész régió számára győzelem lenne szerinte, és mint fogalmazott, az arab és muszlim országoknak minden erejükkel a háború végéért kéne tenniük, például úgy, hogy nem adnak el kőolajat és élelmiszert Izraelnek. Később megemlítette azt is, hogy valós lehetőség, hogy a helyzet tovább eszkalálódjon a libanoni határnál. Minden lehetőség nyitott, mondta többször, egyre hangosabban hangsúlyozva.

Az Egyesült Államokat is fenyegető beszédében elmondta azt is, hogy aki meg akarja akadályozni a regionális háború kitörését, annak sürgősen le kell állítani a háborút Gázában.

Hasonlóan a Hamászhoz, a Hezbollah besorolása is régi viták tárgyát képezi: a félkatonai szervezetet a világ számos országa (köztük az Egyesült Államok és az Arab Liga) terrorszervezetként tartja nyilván, de emellett jelentős politikai befolyással is bírnak a régióban, és a Hamásznál jóval jelentősebb harci alakulatokkal rendelkeznek. A szervezetet a nyolcvanas évek elején hozta létre Irán a libanoni síita csoportok egyesítése céljából, kifejezetten Izrael elleni helyi erőként, és a Hezbollah e el is foglalta Libanon déli területeinek egy jelentős részét az ország polgárháborúja során.

A Hezbollah 1992-ben már pártként indult el a helyi választásokon, azóta pedig nemcsak a harcászati, de a politikai befolyása is jelentős lett a régióban. Hasonlóan a Hamászhoz, a Hezbollahnak is van fegyveres szárnya, amely számos alkalommal követett el merényleteket izraeli és amerikai célpontok ellen Libanonban, és amikor Izrael 2000-ben kivonult Libanonból, azt a Hezbollah saját sikerének tulajdonította.

2006-ban háború tört ki Izrael és a Hezbollah között, miután a síita szervezet támadásokat hajtott végre a határ izraeli oldalán: az izraeli hadsereg megszállta Libanon déli részét, de nem tudták felszámolni a Hezbollah sejtjeit, melynek szakértők szerint azóta csak még több embere és, hála Irán támogatásának, jóval fejlettebb fegyverarzenálja lett.