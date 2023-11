Akire inkább nem támad a hatalom

13 év alatt volt időnk megismerni a forgatókönyvet: aki megszólal, pofán rúgják. Majd megint pofán rúgják, ha pedig még mindig mozog, jöhet az eltaposás.

A Puskás Arénát háromszor megtöltő Azahriah viszont a legmagasabb szintről kap simogatást, hiába voltak nyíltan a kormányt fricskázó megszólalásai.

A propagandagépezet pedig nemhogy nem szállt rá, hanem hirtelen nagyon megértő lett a fiatalkori lázongással szemben.

photo_camera Azahriah Fotó: Supermanagement

Magyarország nagyjából egy százaléka 2024 májusának utolsó napjaiban kilátogat a Puskás Arénába, hogy megtekintse a még akkor is éppcsak 22 éves Azahriah műsorát. A zenész-énekes háromszor tölti meg a legnagyobb magyar stadiont, ami azt jelenti, hogy a nézőtéren több mint százezren lesznek összesen. Még ha akadnak olyanok is, akik egynél többször nézik meg a produkciót, akkor is stimmel a becslés: nagyjából minden századik magyar ott lesz.

Az egyetemes magyar szórakoztatóipar történetében is kiemelkedő siker mindenkit meglepett – talán még magát a főszereplőt is. Erre Azahriah egyébként hasonlóan lenyűgöző online hallgatási adatai sem készíthettek fel senkit, hiszen ott mégiscsak ingyenes streamelésről van szó, nem tízezrekbe kerülő jegyekről. A második telt ház és a harmadik fellépés meghirdetésénél már a tömeghisztéria jelei mutatkoztak, mintha az ország jelentős része úgy érezné, aki nem lesz ott valamelyik koncerten, az annyit is ér.

A páratlan siker eredményeként Azahriah elárasztotta a médiát is, mindenkinek, még Zámbó Jimmy fiának is muszáj volt mondania valamit a jelenségről. Ocsmány magyar kifejezéssel: Azahriah tematizálta a közéletet. Még ocsmányabbal: uralta a pillanatot. Az elmúlt 13 év játékszabályai szerint azonban ilyesmit csak egyvalakinek szabad, és ha véletlenül másnak is sikerül a mutatvány, arra azonnal reagálni kell.

Mekkora pofont kérsz?

Azahriah ugyan az ország jelentős része számára csak most lett ismert, de a fiatal énekes az utóbb egy-két évben már kellően nagy sztár volt ahhoz, hogy mondanivalója bekerüljön a hírekbe. 2022 áprilisában ő volt az aktuális Kossuth téri, tanárpárti tüntetés egyik fellépője. Egy évvel később Orbán Balázs oktatta ki a szövegértés és a szövegírás közötti különbségekről, miután Azahriah Orbán (Balázs, nem Viktor) egyik megszólalását idézte dalában.

photo_camera Azahriah Fotó: david bodnar