Blinken ismét Izraelbe utazott, ahol „szünetet” szeretne elérni a harcokban

A Hamász által elkövetett október 7-ei terrortámadás óta másodszor jár Izraelben Antony Blinken amerikai külügyminiszter, aki péntek délelőtt Benjamin Netanjahu miniszterelnökkel is tárgyal.

Előzetes hírügynökségi információk szerint Blinken azzal a céllal szállt le Tel-Avivban, hogy „humanitárius szünetet” érjen el az izraeli offenzívában. A Hamász elleni hadjáratban Izrael hetek óta rendkívül intenzíven bombázza Gázát, pár napja pedig már a szárazföldi offenzíva is megindult, a legfrissebb bejelentésük szerint az IDF már körbevette Gázavárost.

A szünet kifejezést először Joe Biden használta, egy szerdai kampányeseményen, amikor tűzszünetet követelő tüntetők zavarták meg a beszédét.

Blinken pénteki látogatásán az amerikai tervek szerint konkrét tervekről is beszél majd Netanjahúval azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne minimalizálni a gázai civil lakosságnak okozott károkat: az elzárt területen már se elegendő élelmiszer, se gyógyszer, se a tiszta víz előállításához szükséges üzemanyag nem áll rendelkezésre, miközben az izraeli hadsereg számtalan lakóépületet is szétlőtt, a több mint kétmillió ember pedig súlyos humanitárius katasztrófával néz szembe.

Az Izrael mellett a háború megindítása óta rendkívül szilárdan kiálló Fehér Ház most is azt közölte előzetesen, hogy bármiféle szünet a harcokban csak időszakos és lokalizált, azaz konkrét helyzethez köthető lehet. Washington nem is támogatta az arab államok, illetve további országok által követelt teljes tűzszünet bevezetését. Blinken indulás előtt a Reuters beszámolója szerint arról beszélt, hogy amikor azt látja, hogy egy palesztin gyereket, egy fiút vagy egy lányt emelnek ki az összeomlott épület romjai közül, az ugyanannyira megrázza, mint ha Izraelből vagy bárhonnan más lát ilyet, és ez olyasvalami, amire kötelességük reagálni, és fognak is.

A gázai hatóságok közlése szerint eddig több mint 9000 ember vesztette életét az izraeli támadásokban, sokan közülük nők és gyerekek. Izrael állítása szerint a Hamász több mint 1400 embert gyilkolt meg az október 7-ei terrortámadásban, többségében civileket, és 240 embert túszként vittek magukkal.

Blinken szombaton Jordániába utazik, ahol Ayman Safadi külügyminiszterrel fog találkozni. Safadi közleményben szólította fel Izraelt, hogy fejezze be a Gáza ellen indított háborút, ahol háborús bűnöket követnek el a civil lakossággal szemben.