Háború idején tilos választást tartani az ukrán alkotmány szerint, de Zelenszkij mérlegel

Óriási kihívásokkal járna megtartani a jövő tavasszal esedékes elnökválasztást Ukrajnában az Oroszországgal vívott háború miatt, ezért Volodimir Zelenszkij még mérlegeli a lehetőségeket, közölte Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter pénteken.

photo_camera Volodimir Zelenszkij videóüzenetben beszél Kijevben, 2022. március 12-én hajnalban. Fotó: AP/MTI/MTVA

Az elnök augusztusban még azt mondta, háború idején is lehet szavazni - bár az ukrán alkotmány ezt nem teszi lehetővé -, és ha a felek megosztják a költségeket, és a törvényhozók is áldásukat adják, megtartják a márciusi választásokat. Zelenszkij szerint ehhez elsősorban garantálni kellene a választók biztonságát, és meg kéne teremteni a lehetőséget a voksolásra azoknak is, akik más országokba menekültek a háború elől.

„Ha a demokráciát védjük, akkor erre háború idején is gondolnunk kell. A választás a [demokrácia] egyik védelme. De megvan az oka annak, hogy háború idején törvény tiltja a választásokat – történetesen az, hogy nagyon nehéz megtartani őket”, mondta Zelenszkij, aki adott esetben újra indulna is. A színészből és humoristából lett elnöknek a megválasztása előtt egyetlen politikai tapasztalata volt: elnököt játszott egy sorozatban. Mégis elsöprő győzelemmel nyert 2019-ben.

(via Guardian)