NKA vs. Szépírók Társasága: Mi állítottunk valamit, ők állítják annak az ellenkezőjét

„Mi állítottunk valamit, ők állítják annak az ellenkezőjét. Nyilván az, hogy a bizottsági ülésen mi hangzott el, sosem fog kiderülni. Részünkről a vita le van zárva” – mondta a hvg.hu-nak Czinki Ferenc, a Szépírók Társaságának elnöke a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) közleménye kapcsán, amiben azt próbálják elmagyarázni, miért maradt ki a 2024-es nyertes pályázók köréből az eddig minden évben támogatást kapó irodalmi szervezet.

Ahogy mi is megírtuk, az NKA szerint a Szépírók Társasága politikainak állítja be a szakmai döntést, amivel nulla forint támogatást ítéltek meg nekik. Az NKA szerint nem is szüntették meg a Szépírók Társaságának támogatását, mert ilyennel nem rendelkezett a Társaság. Az NKA azt írta, projektek (rész)támogatását végzi, így nem feladata, hogy bármely kulturális szervezet működési költségeit finanszírozza, a teljes támogatási igény biztosításával.

Czinki elmondta, tisztában vannak azzal, hogy az NKA nem működési támogatást ad, hanem programtámogatást. „A működés szót azért használtuk, mert nagyon pici stábbal, nagyon pici működési költséggel dolgozunk, így a működésünk 90 százalékát valójában a programok adják ki. Azt pedig az olvasókra bízom, hogy ha egy szervezet, ami 1997 óta működik és azóta folyamatosan pályázik, különböző kormányzatok, NKA-vezetések, kuratórium-összetételek alatt mindig nyert, és most hirtelen nem nyer, döntsék el, hogy akkor ez most szakmai vagy politikai alapon történt.”

Arról is beszélt, hogy a korábbi évekre visszatekintve átlagosan hét és tízmillió forint közötti összeget kaptak, a tavalyi évben a háborús veszélyhelyzetre, a rezsiválságra hivatkozva drasztikusan keveset, összesen hárommilliót. Idén hétmillió körüli összegre pályáztak, bízva abban, hogy a felét vagy kétharmadát megszavazzák majd, de nem így történt.

Czinki szerint ha valaki végigböngészi a listát, láthatja, hogy az összes írószervezet legalább annyi támogatást kapott, mint a korábbi években szokott, a válsághelyzet előtt. Szerinte a nagymúltú írószervezetekre kiírt pályázaton egyedül a Szépírók nem kapott pénzt, rajtuk kívül mindenki más igen.

Végül azt mondta, nem akarnak az NKA-val és a kuratóriummal vitatkozni, mert méltatlan, és úgysem fog változni semmi.