Amerikai és európai tisztviselők feszegetik az orosz–ukrán béketárgyalások lehetőségét

Egy jelenlegi és egy volt magas rangú amerikai tisztviselő szerint az amerikaiak és az európaiak csendesen elkezdtek egyeztetni az ukrán kormánnyal arról, hogy milyen esetleges, Oroszországgal folytatott béketárgyalások vezethetnek a háború befejezéséhez – írja az NBC News.

A tisztviselők szerint a beszélgetések tág körvonalak közt zajlanak arról, hogy Ukrajnának esetleg miről kellene lemondania a megegyezéshez. A megbeszélések egy része, amiket a tisztviselők kényesnek minősítettek, a múlt hónapban az Ukrajnát támogató több mint 50 ország – köztük NATO-tagok – képviselőinek találkozóján zajlottak le.

A tisztviselők homályosan azt mondták: a megbeszélések az ukrajnai katonai, illetve az USA és az EU politikai dinamikájának elismerését jelentik.

photo_camera Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Illusztráció: Botos Tamás/444 via Szergej Szupinszkij/AFP

Az amerikai és európai tisztviselők állítólag aggódnak, hogy a háború holtpontra jutott, és hogy továbbra is képesek lesznek-e segíteni Ukrajnát. A Biden-kormányzatban amiatt is aggódnak, hogy Ukrajna kifogy az erőből, Oroszország pedig végtelennek tűnő készlettel rendelkezik. Ukrajna is küszködik a toborzással, és nemrég nyilvános tiltakozásokat tapasztaltak a határozatlan idejű hadkötelezettség miatt.

Az amerikai kormányt az is nyugtalanítja, hogy az ukrajnai háború sokkal kevesebb figyelmet kap a gázai óta. A tisztviselők attól tartanak, az elmozdulás megnehezítheti a további segélyek biztosítását Kijevnek.

Egyes amerikai katonai tisztviselők a „patthelyzet” kifejezést kezdték használni a háború leírására, néhányan pedig azt mondják, ez attól függhet, hogy melyik fél képes a legtovább fenntartani a katonai erőt. Egyik sem tesz nagy lépéseket a csatatéren. A tisztségviselők „privátban” azt is közölték, hogy Ukrajnának valószínűleg csak a jövő év elejéig van ideje, hogy elkezdje a béketárgyalásokról szóló sürgős megbeszéléseket. Amerikai tisztviselők megosztották avéleményüket egy ilyen ütemtervről az európai szövetségesekkel.

Adrienne Watson, az amerikai Nemzetbiztonsági Tanács szóvivője azt nyilatkozta: „A tárgyalásokkal kapcsolatos bármilyen döntés Ukrajnán múlik. Arra koncentrálunk, hogy továbbra is határozottan kiálljunk Ukrajna mellett, miközben megvédik szabadságukat és függetlenségüket az orosz agresszióval szemben.”

Egy amerikai tisztviselő megjegyezte, az USA részt vett Ukrajnával a békecsúcs kereteiről szóló megbeszéléseken, de azt mondta, a Fehér Háznak jelenleg nincs tudomása béketárgyalásokról folytatott megbeszélésekről. (NBC News)