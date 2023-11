A Gázai övezet elleni atomcsapást is a lehetőségek közé sorolta az egyik izraeli miniszter, emiatt Netanjahu felfüggesztette a részvételét a kormányüléseken

Óriási vihart kavart Izraelben, hogy Amiháj Elijáhu örökségügyi miniszter (a szélsőséges Zsidó Erő politikusa) egy rádióinterjúban arra a kérdésre, hogy szerinte atomcsapást kell-e mérni a Gázai övezetre, azt mondta: „ez is egy lehetőség”. A miniszter utólag azt mondta, hogy a kijelentése csak „metaforikus” volt.

Az atomcsapás lehetőségét lebegtető kijelentéstől Benjámin Netanjahu kormányfő és Joáv Galant védelmi miniszter is elhatárolódott. Az izraeli miniszterelnök közölte, hogy „Amiháj Elijáhu nyilatkozatának semmi köze a valósághoz”. Netanjahu szerint „Izrael és az izraeli haderő a nemzetközi jog legszigorúbb előírásai szerint jár el, hogy elkerülje, hogy ártatlanoknak bántódása essen. Ez egészen a győzelmünkig így is lesz" - írta a kormányfő az exTwitter X-en.

Netanjahu fel is függesztette a szélsőséges Elijáhu részvételét a kormányüléseken. (Ugyanakkor név nélkül a kormány egyik tagja a Ynetnek azt mondta, hogy komolytalan a felfüggesztés, hiszen eleve alig vannak kormányülések, telefonos egyeztetések zajlanak. A mára tervezett kormányülést is lemondták.)

Elijáhu kijelentését Jaír Lapid ellenzéki vezető is elítélte, és „egy felelőtlen miniszter elborzasztó, őrült megjegyzésének" nevezte. Lapid egyúttal felszólította Netanjahut, hogy távolítsa el a kormányból Elijáhut, mert szerinte a "szélsőségesek jelenléte a kormányban veszélyt jelent ránk és a háború sikerére".

A rádióba elhangozott választ Joáv Galant védelmi miniszter is alaptalannak és felelőtlennek nevezte. "Még jó, hogy nem ilyen emberek kezében van Izrael biztonsága" - írta a politikus szintén az X-en. A The Times of Israel emlékeztet arra, hogy Elijáhu nem tagja a hadműveleteket irányító biztonsági kabinetnek.

Amiháj Elijáhu az interjúban egyébként azt is ellenezte, hogy humanitárius segély bejuthasson a Gázai övezetbe, arra hivatkozva, hogy "a náciknak sem adnánk humanitárius segélyt", és arra az álláspontra helyezkedett, hogy a Gázai övezetben nincsenek olyan civilek, akiknek ne lenne közük a konfliktushoz. A politikus arról is beszélt, hogy aki palesztin vagy Hamász-zászlót lenget, annak "nem szabadna a Földön élnie a továbbiakban". Kitért arra is, hogy szerinte Izraelnek vissza kellene foglalnia a Gázai övezetet, és újjáépítenie azokat a telepeket, amelyeket 2005-ben, az egyoldalú kivonuláskor hátrahagyott. Az ott élő palesztinok sorsával kapcsolatban pedig azt mondta, hogy "mehetnek Írországba vagy a sivatagba". (MTI/The Times of Israel)