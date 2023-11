„Ha az ellenzéken múlik, Magyarország kétszer ment volna csődbe az elmúlt években" - mondta Szijjártó Péter a Fidesz által kétszer csődbe vitt Pécsen

„Ha a Covidot és a háborút követő vitákban is az ellenzékünkre hallgattunk volna, akkor az ország gazdasága kétszer ment volna csődbe az elmúlt négy esztendőben" - mondta Szijjártó Péter hétfőn Pécsen.

Ha bármelyik másik magyar városban mondta volna ezt a külügyminiszter, senki sem kapta volna fel rá a fejét. Szijjártónak viszont sikerült ezt pont Pécsen megtennie, az egyetlen nagyvárosban, amelyet kétszer is sikerült csődbe vinnie a Fidesznek.

photo_camera Szijjártó Péter, jobbján Hoppál Péter, pécsi országgyűlési képviselő Fotó: MARTON_KIRALY/ALL_RIGHTS_RESERVED

A baranyai megyeszékhely vezetését 2009-ben vette át a fideszes Páva Zsolt. A kormány három évvel később vállalta át az önkormányzatok adósságait, Pécsnek ekkor 45,7 milliárd forint tartozása volt. Az összeg nagyságát jól szemlélteti, hogy nagyobb adóssága csak Budapestnek volt az országban.

Pécs hiába folytathatta tiszta lappal, öt évvel később ismét a csőd közelében járt a város. Páva 2017 nyarán ismerte be, hogy a város 5 milliárdos hiánnyal küzd, de a városi cégek adósságait is számítva az összeg 9 milliárdnál is nagyobb lehet. A polgármester arról beszélt, hogy fogalmilag kizárt Pécs csődje, miközben a Magyar Államkincstár segítségét kérte.

A kormány végül 2017 végén dobott mentőövet Pécsnek. A város 9,5 milliárd forintos visszatérítendő támogatást kapott, cserébe viszont három évre gyakorlatilag a kormány pénzügyi gyámsága alá került.

A fideszes városvezetést a 2019-es önkormányzati választáson váltották le. A leköszönő Páva azt mondta, 7 milliárd forintos megtakarítással adja át a várost utódjának. Az új polgármester, Péterffy Attila azonban arról beszélt, 23 milliárd forintos adósság és csődközeli helyzet várta az első munkanapján.