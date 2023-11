Külügyminisztert és nukleáris meghajtású tengeralattjárót küldött az USA a Közel-Keletre

Antony Blinken amerikai külügyminiszter a Gázáról szóló tárgyalásokra Törökországba érkezett, miközben az amerikai hadsereg ritka módon bejelentette, hogy nukleáris meghajtású tengeralattjárót küldött a térségbe – írja a Guardian.

Órákkal Blinken vasárnapi érkezése előtt több százan tüntettek az amerikai erők Törökország délkeleti részén található légi bázisánál, őket a török rendőrség könnygázzal és vízágyúval oszlatta szét. A lap szerint Recep Tayyip Erdoğan elnök maga is azt tervezi, hogy hétfőn elutazik Törökország távoli északkeleti részére, nyilvánvalóan azért, hogy Washington vezető diplomatájával szembeszegüljön.

Blinken támogatta Izraelt, miközben igyekezett biztosítani a regionális szereplőket arról, hogy Washington a humanitárius szenvedés enyhítésére összpontosít a Gázában zajló szárazföldi offenzíva közepette. Erdoğan viszont vasárnap azt mondta, hogy a független palesztin állam támogatójaként „Törökország kötelessége”, hogy azonnal véget vessen az erőszaknak.

Miközben Blinken Ankarába tartott, ahol török kollégájával, Hakan Fidannal tárgyal majd, vasárnap késő este a Közel-Keletet felügyelő amerikai központi parancsnokság a Twitteren közölte: egy Ohio-osztályú nukleáris rakéta tengeralattjáró érkezett a térségbe. Az atom-tengeralattjáró helyzetének szokatlan nyilvánosságra hozatala a Guardian szerint Iránnak szóló üzenetként értékelhető.

A parancsnokság nem azonosította a tengeralattjárót, de mellékelt egy képet, amelyen látszólag a Szuezi-csatornán áthaladó tengeralattjáró látható.

A The New York Times tisztségviselőket idézett, akik szerint a Fehér Ház azt is üzente Iránnak és a Hezbollahnak, hogy az Egyesült Államok kész katonai beavatkozásra, ha Izrael ellen támadást indítanak. Vasárnap Lloyd Austin védelmi miniszter megismételte az amerikai álláspontot, miszerint az Egyesült Államok elkötelezett „minden olyan állami vagy nem állami szereplő elrettentése mellett, aki a konfliktus eszkalálására törekszik”.