Nagy Márton elment Kínába, hogy elmondja, jó lenne, ha az ICBC fióktelepet nyitna Magyarországon

„Magyarország elutasítja a blokkosodást támogató politikákat, hazánk a békére, az együttműködésre és az összekapcsolódásra törekszik a nyugat és kelet között” – erről Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter beszélt, méghozzá Sanghajban, a hatodik Kínai Nemzetközi Import Expón.

Az MTI beszámolója szerint a gazdaságfejlesztési miniszter azt mondta, „büszkék vagyunk arra, hogy Magyarország a kínai üzleti befektetések első számú célpontja Közép-Európában. A keleti nyitás sikerét pedig az mutatja, hogy 2023-ban a külföldi tőkebefektetés már több mint egyharmada (34 százaléka) érkezik hazánkba keleti országokból, miközben ez 2010-ben 10 százalék alatt volt”.

Beszélt arról is, hogy Magyarország most építi ki a teljes elektromos autógyártáshoz kapcsolódó ökoszisztémát, amiben a keleti és nyugati cégek közösen állítanak elő elektromos motorokat, akkumulátorokat, napelemeket, elektromos töltőket és komplett autókat is.

Nagy Márton szerint a jelenlegi 100 milliárd eurós teljes külföldi tőkebefektetés-állomány 2030-ra akár megduplázódhat. Úgy látja, hogy 2030-ra az export GDP arányos mértéke elérheti a 100 százalékot, miközben az ország exportkomplexitása továbbra is a világ élvonalába tartozhat, mindez pedig szerinte segít abban, hogy az uniós fejlettség 90 százalékát elérjük az évtized végére.

A közlemény szerint arról is beszélt, hogy a külföldi tőkebefektetés „töretlen bevonzásának, az erre alapuló sikeres gazdaságpolitikának három előfeltétele van”: „tovább kell fejleszteni az infrastruktúrát, elegendő és olcsó energiát, emellett megfelelő létszámú és képzettségű munkaerőt szükséges biztosítani”.

Az Egy övezet egy út kezdeményezés – amiből már Olaszország is kiszállt és egyedül hagyta Magyarországot – Nagy Márton szerint jelenleg a világpolitika legátfogóbb projektje. Úgy látja, hogy Magyarországnak érdemes növelnie az Egy övezet egy út alá tartozó infrastrukturális projektek nagyságát annak érdekében, „hogy az erős kínai tőkebefektetés beáramlásának köszönhető termelés és kereskedelem akadálymentesen megvalósuljon”.

A közlemény szerint Nagy Márton tárgyalt az ICBC, azaz a világ legnagyobb bankjának vezetőivel, és elmondta, hogy „Magyarország nem csak a nyugati és keleti tőke és csúcstechnológia gazdasági találkozási pontjává, hanem emellett regionális pénzügyi központtá is kíván válni”. Ahogy azt is elmondta, hogy a kormány elkötelezett abban, hogy az ICBC fióktelepet nyisson Magyarországon. Nagy Márton egyébként nemrég Pekingben már aláírt egy együttműködési megállapodást a legnagyobb kínai bankkal Pekingben.

Akkor Orbán Viktor is Kínában volt, ahol az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal találkozott.