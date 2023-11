Nem jó ötletek: jogsi nélkül ismerős nevét bediktálni a rendőrnek, az erdőbe dobott szemétben otthagyni az iratokat

Szombat este a szekszárdi rendőrök megállítottak egy autóst, aki azt mondta, nincsenek nála az iratai, adatait inkább bediktálja. De hamar kiderült, hogy egy másik szekszárdi férfi adatait mondta a rendőröknek, és ez már helyben ki is derült. Ahogy az is, hogy azért hazudott, mert nemrég eltiltották az autóvezetéstől, és a police.hu beszámolója szerint egyébként részeg is volt.

Hasonlóan ötletes volt az a Marcaliban élő férfi is, aki úgy akart megszabadulni a veszélyes hulladéktól és pár felesleges kacattól, hogy Marcali határában lepakolta azokat az erdő szélén. Az ügyészség közleménye szerint viszonylag hamar sikerült megtalálni a szemetelő férfit, ugyanis az iratait is otthagyta a három köbméternyi kupacban. Egytől öt évig terjedő felfüggesztett börtönbüntetést kaphat ezért.