Orbán Balázs a World Press Photo megnyitóján: Megtisztelő és örömteli, hogy a kiállítás Budapestre látogat

„Szeretném megköszönni a kiállítás szervezőinek, hogy elhozták nekünk ezt a tárlatot. S szeretném megköszönni minden kiállított fotó alkotójának a munkáját. Rendkívül fontos munkát végeznek, mert cselekvésre sarkallnak. Ők figyelmeztetnek minket feltétlen kötelességeinkre!”

Így fejezte be a Magyar Nemzeti Múzeumban szeptember 21-én tartott beszédét Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. A beszédet a világ legnagyobb sajtófotó-kiállítása, a World Press Photo megnyitója alkalmából mondta el. Ez az a kiállítás, ami végül L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatójának felmentéséhez vezetett. Múlt héten Dúró Dóra, a Mi Hazánk képviselője bejelentést tett, mert szerinte a World Press Photo bizonyos képei (konkrétan ezek) a gyermekvédelmi törvénybe ütköznek, ez alapján pedig 18 év alattiak nem nézhetik meg. Csák János kulturális miniszter ezzel egyetértve elrendelte, hogy valóban csak 18 felett lehessen látogatni a kiállítást, mire L. Simon László úgy reagált: nem tudja végrehajtani a felszólítást, mert a múzeum senkitől sem kérhet személyi igazolványt.

Csák János ezt úgy értékelte: „a főigazgató, mivel az intézménytől elvárható jogkövetést elmulasztotta, azt érdemben felhívásra sem teljesítette, olyan magatartást tanúsított, amely a munkaviszonya fenntartását ellehetetlenítette”. Csák helyettese, Vitályos Eszter államtitkár hétfőn így fogalmazott a parlamentben: „A gyermekeink védelme a legfontosabb, és ezért mindent meg is teszünk. (…) A törvényeket minden magyar állampolgárnak be kell tartania. Szó sincsen ebben az ügyben homofóbiáról. Gyermekvédelemről van szó, és a gyermekvédelmi törvény betartásáról.”

photo_camera Fotó: Orbán Balázs Facebook

Csakhogy a kiállítás megnyitóján Orbán Balázs még semmilyen gyermekvédelmi kifogást nem emelt a World Press Photóval kapcsolatban. Az eseményről közzétett fotók szerint a kiállítás képeit végignézte, albumot is kapott ajándékba, beszédében pedig minden fotó alkotójának a munkáját megköszönte.

„Megtisztelő és örömteli, hogy a világ legnagyobb sajtófotó-kiállítása a világ harminc prominens helyszíne mellett Magyarországra, Budapestre is ellátogat. Így egy kicsit mi, magyarok is közelebb kerülhetünk távoli kontinensek gondjaihoz és örömeihez: a világ legjobb fotósainak lencséjén keresztül hozzánk is közelebb kerülhet a világ a valósága” - mondta a miniszterelnök politikai igazgatója. Elmondta azt is:

„A sajtó és a sajtófotó feladata az, hogy figyelmeztessen, szembesítsen és cselekvésre sarkalljon. És cselekedni, közbeavatkozni, segíteni nyilvánvalóan ott kell, ahol baj van.”

Az erről szóló Facebook-poszt alá L. Simon László azt kommentelte: „Köszönjük, hogy nálunk jártál.” A beszéd szeptember 21-én hangzott el a Magyar Nemzeti Múzeumban.

Másfél hónappal később, november hatodikán ugyanitt L. Simon László egy múzeumügyi kerekasztalon vett részt a Válasz Online beszámolója szerint, amikor váratlanul el kellett hagynia a termet. Nem sokkal később jött a hír: Csák János felmentette a posztjáról.