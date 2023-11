Orbánt Putyin fényesre törölgetett hátsó feléről is kérdezték

A parlament hétfői ülésén több ellenzéki képviselő is a miniszterelnöknek címzett kérdésekkel igyekezett szórakoztatni a közügyek iránt még érdeklődést mutató közönséget. A DK-s Kálmán Olga például arról érdeklődött, hogy Orbán Viktor hány vendégmunkást akar még behozni Magyarországra.

A miniszterelnök azzal kezdte a válaszát, hogy a kormány hamarosan beterjeszti az új idegenrendészeti törvényt, aminek keretében az országban való tartózkodás összes jogcímét áttekintik. Nemrég ugyan hoztak egy új törvényt a vendégmunkásokról, de ezt október elején váratlanul visszavonták, mielőtt még hatályba lépett volna. A parlamentben most igyekezett megnyugtatni a DK frakcióját, hogy „Magyarország továbbra is a magyaroké, vendégmunkásokat Magyarországra csak a legszigorúbb szabályok mellett lehet behozni”, csak azokra az álláshelyekre, amiket magyarok nem töltenek be.



De Kálmán Olga nem volt elégedett a válasszal, szerinte a miniszterelnök nem mondott igazat, mert jelenleg is zajlik a toborzás a Távol-Keleten. Majd emlékeztette Orbánt, hogy „az ön uralkodása alatt már 700 ezer magyar hagyta el a hazáját”, majd hazaárulással vádolta meg a miniszterelnököt, mert „feláldozta az oktatást, az egészségügyet, elűzte a magyarokat, a cimborái zsákszámra hordják haza a közpénzt”. De felemlegette azt is, hogy Orbán mindeközben „kétes hírű diktátorok kezeit szorongatja, idegesen ficereg egy karosszéken”. Az erre adott válaszában Orbán Viktor Cseh Tamást egyik dalát idézte: „fejemben összekeveredtek a féldecik, s kormányzatok”, majd egy önigazoló visszamutogatás keretében felemlegette, hogy Karácsony Gergely 13 külföldi vendégmunkást hozott buszsofőrnek.

A jobbikos Lukács László György szintén a vendégmunkásokról kérdezte a miniszterelnököt, csak ő migránsmunkásoknak nevezte őket. „Ezeket azért hozzák és szervezik az országba, hogy elvegyék a magyar emberek munkáját, hogy alacsonyan tartsák a béreket, és ha ők letelepszenek, meg fogják változtatni Magyarország kultúráját” - mondta. Szerinte a kormány 500 ezer vendégmunkást hozna az országba. Orbán tagadta, hogy 500 ezer munkavállalót akarnának az országba hozni, ebbe annyira belelendült, hogy viszontválaszában már a Jobbikot vádolta azzal, hogy félmillió embert telepítenének az országba.

Ugyanolyan kemény-e a miniszterelnök Putyinnal, mint Brüsszellel?

A momentumos Bedő Dávid az oroszok által megölt kárpátaljai magyar katonák neveit olvasta fel a miniszterelnöknek, majd számonkérte rajta, miért találkozott Vlagyimir Putyinnal: „Miközben kárpátaljai magyarok esnek el a fronton, ön azzal az emberrel parolázik Kínában, aki felelős a halálukért. Rég látott ekkora árulást a magyar nemzet.[..] Brüsszellel mindig olyan kemény. Vajon ezen a megbeszélésen is ugyanolyan kemény volt?”

Orbán Viktor nagy veszteségnek nevezte a kárpáraljai áldozatokat. Ezért szerinte ez a körülmény az összes többi uniós tagállamtól megkülönbözteti Magyarországot. „Tehát mi nem úgy beszélünk erről a konfliktusról, mint egy tőlünk távol zajló háborúról, hanem megéljük ezt a konfliktust, mert ebben a háborúban magyarok is meghalnak.” Ezért szerinte a kárpátaljai magyaroknak is a mihamarabbi tűzszünet és a béke az érdeke. Majd háborúpártinak nevezte a Momentumot, ami ezzel „csak veszélyt hoz a kárpátaljai magyarokra.” Az erre adott válaszában Bedő Dávid azt mondta, hogy Orbán mellébeszél, és Kínában fényesre törölgette Putyin hátsó felét. A miniszterelnök csak annyit reagált, hogy minden lehetséges fórumon a tűzszünetet és a békét szorgalmazzák, és szerinte megbukott az a nyugati stratégia, ami arról szólt, hogy az ukránok harcolnak, amíg pénzt és fegyvert adnak nekik.

A párbeszédes Tordai Bence a beruházási célterületté nyilvánított 580 hektárról kérdezett, ahol Tiborcz István miniszterelnöki vej érdekeltségei is megjelentek. Tordai azt gyanította, hogy a kínai BYD autógyára települne ide, de Orbán Viktor azt mondta, hogy inkább Dél-Magyarországra vinnék ezeket a beruházásokat. A vejével kapcsolatos megjegyzésekre nem reagált.



Toroczkai Lászlót, a Mi Hazánk frakcióvezetőjét láthatóan felháborította, hogy a magyar kormány teljes mértékben támogatja Izraelt. „Úgy tűnik, hogy teljesen feladták azt a háborúellenes, békepárti és - szavakban legalábbis - magyar érdekek melletti politizálást, amit az ukrajnai háború kapcsán képviseltek.” A Mi Hazánk elnöke szerint az egész világban példátlan, milyen „kritikátlanul és szolgai módon” állt a magyar kormány Izrael mellé. Még azt is felhozta, hogy izraeli válogatott Felcsúton játszhatja le a meccseit, valamint hogy a magyar kormány elutasította az ENSZ-ben a tűzszünetet sürgető határozatot, ami szerinte akár a terrorizmus célpontjává is teheti az országot. Toroczkai elmondta, hogy ők ugyanúgy elutasítják mind az izraeli, mind a gázai civilek lemészárlását.

Orbán elmondta, hogy az ENSZ-ben Németország, Ausztria, Horvátország, Csehország sem szavazta meg azt a határozatot. Szerinte a közép-európai blokk bizonyos okokból hasonló módon gondolkodik hasonló történelmi kérdésekről. Az izraeli helyzetet a miniszterelnök úgy értékelte, hogy terrortámadás történt egy országgal szemben, amit egy terrorszervezet hajtott végre. „Minden országnak, akit így megtámadnak egy terrorakcióval, joga van az önvédelemhez, és joga van gondoskodni arról, hogy ez a jövőben ne fordulhasson elő. Persze mindezt úgy kell tennie, hogy a lehető legkisebb veszteséget okozza a vele szemben állók emberéletében.” Majd azt mondta, Magyarország igenis békepárti, mert azt akarják elérni, hogy ez a konfliktus ne váljon két vagy több állam konfliktusává. Majd azt mondta, azért nem szavazták meg az ENSZ-ben a tűzszünetet sürgető határozatot, mert nem vették bele a túszok szabadon engedéséról szóló részt, pedig magyar állampolgárságú túszok is vannak. Végül az eddigi barátságos hangneméhez képest leszúrta Toroczkait: