RTL: Hamisíthatják a KRÉTÁT egy szigetszentmiklósi iskolában a tanárhiány miatt

Akkora a tanárhiány a szigetszentmiklósi Kardos István Általános Iskola és Gimnáziumban, hogy a testneveléstanár tartott fizikaórát, és a diákoknak két hónappal az iskolakezdés után is alig van jegyük, nyilatkozta egy szülő az RTL Híradónak.

Tavaly év végén az iskola feladott egy álláshirdetést, amelyben, fizika, matematika, angol és biológia szakos tanárt is kerestek. Az iskolában dolgozó egyik tanár szerint azután indult be az iskolában a felmondási hullám, hogy megszavazták a státusztörvényt, és a legtöbb állásra nyugdíjas vagy részmunkaidőben dolgozó tanárok jelentkeztek. Azonban így is maradtak betöltetlen helyek, amiket a dolgozók egymás között osztottak el, és túlóráznak.

A pedagógus azt nyilatkozta, hogy nagyon sok az áttanítás, vagyis hogy alsós tanítók tanítanak felsősöket, felsős tanárok tanítanak gimnáziumban és gimnáziumi tanárok felsőben. Emiatt olyanok tanítanak kémiát, biológiát, informatikát, akik nem szaktanárok. A biológia fakultációsok például egy másik, környékbeli iskolába járnak át tanulni.