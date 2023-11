A közmédiának okozott először fejtörést, hogyan szólítsák L. Simont a kirúgás után

L. Simon László kedd este úgy megjelent a közmédia 5-ös csatornáján, mintha Csák János miniszter nem egy nappal korábban váltotta volna le a Magyar Nemzeti Múzeum éléről amiatt, mert Dúró Dóra LMBTQ- propaganda terjesztésével vádolta meg a World Press Photo bizonyos képei miatt, amik egy Fülöp-szigeteki meleg idősotthont mutattak be. A múzeumtól elvárták volna, hogy csak 18 éven felülieket engedjenek be a kiállításra, de ezt nem tudták végrehajtani, mert senkitől sem kérhettek személyi igazolványt a belépésnél. L. Simon még viccelődött is azon, hogy Dúró Dóra jó reklámot csinált a kiállításnak. Aztán hétfőn a parlamentben Csák János miniszter már alkalmatlannak nevezte őt.

De az Ez itt a kérdés című műsorban, ahol Schmidt Mária, Fodor Gábor és Hack Péter társaságában igyekeztek megfejteni a világ bonyolultságát, a múzeumi incidensről egy szó sem esett. Hogy valami mégiscsak történt, arra mindössze az utalt, hogy az előző szerepléséhez képest átalakult L. Simon titulusa:

Ez a 2023. szeptember 26-ai adásban még író, főigazgató, Magyar Nemzeti Múzeum volt:

photo_camera Fotó: M5

A kirúgás után azonban már csak író, kultúrpolitikus.

photo_camera Fotó: M5

Ahogy L. Simon az előző kirúgásánál megfogalmazta: „Itt nem úgy mennek a dolgok, hogy az ember hibázik, és rögtön ejtik.” Kedd délután egyébként már Lezsák Sándor, a parlamet alelnöke próbálta őt jobb kedvre deríteni: