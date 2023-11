A Simpon családot is elérte az új idők szele: Homer többé nem fojtogatja Bartot

A harmincötödik évadnál jár a Simpson család, és csak most derült ki, hogy elbúcsúznak a sorozat egyik legismertebb és rendszeresen visszatérő (mondhatni, ikonikus) jelenetétől: Homer ezentúl nem fogja többé Bartot fojtogatni. Hogy mi is veszett el ezzel a sorozatból, annak érzékeltetésére itt a Strangulation oldal, ahol évadonkénti bontásban megtalálhatjuk az összes fojtogatást (és az is kiderül, hogy bár a legtöbbször, de nem mindig a Why you little! felkiáltással kíséri ezt).

A Guardian cikke szerint az évad 3. epizódjában van egy jelenet, amikor Homer kézfogással köszönti új szomszédját. A szomszéd megjegyzi, hogy nem számított ilyen erős szorításra, erre Homer azt feleli: „Látod, Marge, a fiú fojtogatása kifizetődött”, de nyomban hozzáteszi, hogy már nem csinál ilyet, mert „az idők megváltoztak”.

A Guardian szerint Homer már a 31. évad óta nem fojtogatta a fiát: „az epizód nem arról szólt, hogy Homer eljutott arra a felismerésre, hogy soha többé nem fojtogatja Bartot. Hanem arról, hogy rámutatott arra, hogy már nem teszi meg. És tényleg nem teszi: Homer a 31. évad óta nem fojtogatta Bartot”.

A Guardian szerzője szerint „ a tény, hogy senki sem vette észre, amíg Homer szóban el nem ismerte, vagy annak a jele, hogy a felháborodási gépezet gyakran az alapvető emberi kontextuson kívül működik, vagy annak, hogy az emberek már nem igazán nézik a Simpson családot.” De van egy harmadik lehetséges magyarázat is: hogy a Guardian szerzője téved.

A már fent citált Strangulation szerint ugyanis a 31., a 32. és a 34. évadban is volt fojtogatós jelenet, igaz, már sokkal kevesebb, mint a korábbiakban. A mostani előtti négy szezonban összesen csak öt, miközben korábban évadonként is előfordult négy-öt ilyen (sőt, a 15 évadban tizenegy). Szóval az is lehet, hogy pont annyira ritkult meg, hogy ne tűnjön fel a ritkasága, de már illeszkedjen az új idők szelleméhez.