Az izraeli csapatok már Gázaváros belsejében harcolnak

Miután az izraeli hadsereg egy északi és egy déli zónára vágta ketté a Gázai övezetet, kedd este bejelentették, hogy már megkezdték a harcokat Gázavárosban is. Jaron Finkelman vezérőrnagy elmondta, hogy csapataik már „Gázaváros szívében, a terror szívében” harcolnak.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök szintéb arról bezsélt, hogy bekerítették Gázavárost, már azon belül harcolnak. „Óráról órára, napról napra fokozzuk a nyomást a Hamászra.” Több ezer fegyvereset öltek meg. Sikertült megsemmisíteniük a Hamász központjait és alagútjait is. Azt mondta, olyan helyekre is eljutnak, amire a Hamász nem is számított volna. (Guardian/Times of Israel)