Megdöbbent a World Press Photo ügyvezető igazgatója L. Simon kirúgásán

„Megdöbbenéssel értesültem erről döntésről. Ezeken a képeken nincs semmi explicit vagy sértő. Ez a fotósorozat egy idős LMBTQI+-emberekből álló Fülöp-szigeteki közösség életének átgondolt és őszinte felvétele. Arra bátorítok mindenkit, hogy nyugodtan látogasson el a honlapunkra, nézze meg a történetet, és vonja le saját következtetéseit” – reagált a Népszava megkeresésére a World Press Photo ügyvezető igazgatója, Joumana El Zein Khoury.

photo_camera Fotó: Magyar Nemzeti Múzeum/Facebook

„Ritkán előfordult, hogy egyes országok hatóságai blokkolták kiállításunkat. És természetesen vannak olyan országok (az EU-n kívül), ahol nem kapunk engedélyt a kiállítás bemutatására” – ezt már Andrew Davies, a World Press Photo Alapítvány kommunikációs igazgatója mondta arra a kérdésre, hogy érte már-e a kiállítássorozatot hasonló politikai támadás.

Ehhez hozzátette, hogy mindig megpróbálják megtalálni a módját annak, hogy „kiállításainkat olyan helyekre is eljuttassuk, ahol a sajtószabadság nagyobb nyomás alatt áll, mint itt, az Európai Unióban, és ebben együttműködünk a helyi hatóságokkal és partnerekkel. Ugyanakkor van egy olyan szabályunk, hogy az éves kiállítást teljes egészében be kell mutatni, és az összes nyertes történetet be kell vonni az éves kiállításba”. Vagyis cenzúrára és szűrésre nincs mód.

L. Simon Lászlót, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatóját hétfőn rúgta ki Csák János kulturális és innovációs miniszter, napokkal azután, hogy a Mi Hazánk kezdeményezésére a 18 éven aluliakat kitiltották a Nemzeti Múzeum 2023-as Nemzetközi Sajtófotó Kiállításáról, mondván, hogy annak LMBTQ+-tartalma sérti az úgynevezett gyermekvédelmi törvényt. Aztán kiderült, hogy az L. Simon László vezette múzeum nem tudja végrehajtani Csák János kulturális és innovációs miniszter felszólítását, a tiltó táblák ellenére ugyanis a múzeum senkitől sem kérhet személyi igazolványt.

L. Simon időközben a sorban állókról készült fotóval köszönte meg Dúró Dórának a hírverést, erre pedig a Mi Hazánk képviselője egy olyan Facebook-posztban reagált, amiben már Orbán Viktort is megemlítette, finoman utalva arra, hogy rendes erőskezű vezető idején az ilyesmiknek következményei vannak.

A kiállítást egyébként Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója nyitotta meg, aki a megnyitón azt mondta, „megtisztelő és örömteli, hogy a kiállítás Budapestre látogat”.

L. Simon a kirúgásáról azt mondta, tudomásul veszi, de elfogadni nem tudja azt.