A bíró figyelmeztette Trumpot, hogy tárgyaláson van, nem nagygyűlésen

Igazságtalan eljárásra panaszkodott vallomásában Donald Trump, akit az ellene indított polgári peres eljárásban hallgattak meg hétfőn New Yorkban.

A négyórás vallomás során Trump többször is kerülte a közvetlen válaszadást, ezért Arthur Engoron bíró egy ponton figyelmeztette, hogy kivezetteti a teremből, ha nem válaszol a kérdéseire. Ügyvédjét pedig felszólította, hogy kontrollálja ügyfelét, mert tárgyalóteremben vannak, nem politikai nagygyűlésen.

Trump politikai haszonszerzéssel vádolta meg a demokrata New York-i főügyészt, és szégyenteljesnek nevezte az ügyet, amelynek szerinte csak az a célja, hogy tárgyalótermekbe kényszerítse őt, ezzel avatkozva be a választásokba.

Vallomásában ugyanakkor elismerte, hogy köze volt a csalási ügy középpontjában álló egyes dokumentumokhoz. A felperes New York állam szerint ezekkel növelte ingatlanjainak értékét, hogy jobb finanszírozási feltételekhez jusson.

Trump azt is elismerte, hogy a becslések nem mindig voltak pontosak. Szerinte egyes ingatlanjait, mint például a floridai Mar-a-Lago rezidenciáját, alulértékelték, más vagyontárgyait viszont felülértékelték. Ehhez példaként többek között a New York-i Trump-tornyot hozta.

Szerinte viszont ezek a becslések nem számítanak, mert hitelezőjét, a Deutsche Bankot jobban érdekelte a nála lévő készpénz, amiből mindig elég sok volt neki.

photo_camera Donald Trump a november 6-ai tárgyaláson Fotó: DAVID DEE DELGADO/Getty Images via AFP

A pert Trump, a fiai és a cégcsoportja ellen indította New York állam főügyésze, mert a cégcsoport ingatlanait a ténylegesnél magasabb áron tartották nyilván, hogy jobb feltételekkel kapjanak hitelt, kössenek biztosítást. Ezzel egy évtizeden át rendszeresen és többször megtévesztették üzleti partnereiket. A dokumentumok szerint Trump a bankoknak és biztosítóknak adott pénzügyi kimutatásokban több mint 3,5 milliárd dollárral fújta fel nettó vagyonát.



Trump már az első tárgyaláson is arról beszélt, hogy bosszúhadjáratnak tartja az eljárást. Ezt a véleményét most is hangoztatta, azt mondta, bízik benne, hogy a nyilvánosság követi az igazságtalan pert. Az eljárás tárgyalásos szakasza egyébként decemberig tart.



(via Reuters)