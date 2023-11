Erre számíthat, akit kevés droggal fognak meg

Hazudhat a gyanúsított?

Kereskedelem-e, ha körbemegy a füves cigi?

Érdemes-e feldobni a dealert?

Meg kell-e adni a telefonod kódját?

Pakk a zsebben címmel tartott előadást Kardos Tamás, a TASZ drogjogi szakértője a Godot galériában arról, hogy mire számíthat az ember, ha megfogják csekély mennyiségű droggal. Az eseményt Közgazdasági Politechnikum diákjainak Panel nevű diákvállalkozása szervezte. A közönségből záporoztak a kérdések, amiből látszott, hogy van társadalmi igény a kábítószerekről szóló diskurzusra.

photo_camera Fotó: Dömök Zétény

Valami olyan diskurzusra, ami képes meghaladni azt a kormány által képviselt, keményvonalas antidrog-politikát, amit a Fidesz-képviselőket is foglalkoztató Drogkutató Intézet képvisel. Október végén írtuk meg, hogy az intézet szakértői drogellenes előadásukban a fű legalizációjának egyértelmű következményeként kezelik a kemény drogok legalizálását is, Szent Ágostonnal érvelnek az istentelen élvezetek ellen, és szemrebbenés nélkül mossák össze a marihuánát az olyan drogokkal, mint a krokodil.

Kardos tisztázta, hogy tanácsaikkal nem azt akarják mondani, „hogy nyugodtan lehet drogozni, merthogy itt a kiskapu. Semmi kiskapu nincs benne”. A TASZ nagyjából 20 éve javasolja a dekriminalizációt. „Azt gondoljuk, hogy a kábítószer-fogyasztásnál nem indokolt az, hogy bűncselekményként kezeljék, hosszas eljárást indítsanak, aminek a vége általában pénzbüntetés vagy közérdekű munka, de a törvény szerint lehetne börtönbüntetés is” - mondta.

photo_camera Kardos Tamás Fotó: Dömök Zétény

A dekriminalizáció esetében nem lennének elérhetők a kábítószerek, „viszont ha valakit csekély mennyiséggel tetten érnek”, akkor nem indulhatna ellene eljárás, az ügyet „ott a helyszínen pénzbírsággal lehetne megoldani”. A problémás szerhasználókat is könnyebb lenne megfelelően kezelni.

A TASZ tanácsaiból a legfontosabbakat foglaltuk össze, bővebben itt olvashatók. Tényleg érdemes, mert sok esetben a rendőrök kihasználhatják, hogy az átlagemberek nem tudják, mit tehetnek meg velük, és mit nem. A beszédből azt lehetett kiérezni, hogy a tapasztalat sokszor eltér, és nagyon sok minden függ attól, hogy milyen rendőrökkel, ügyészekkel kerül szembe az ember.

Mi van, ha eléd lép egy rendőr, a zsebedben meg ott lapul két grammos pakk

A TASZ minden esetben javasolja a rendőrökkel való együttműködést ott, ahol muszáj - így az adatok megadása és a házkutatás esetében is. Először is igazoltatásra kell számítani, ha ez nem jön össze - nincs meg a személyi, jogsi vagy útlevél, se lakcímkártya -, akkor már emiatt bírságot adhatnak ki.

A zsebek, táskák és járművek átvizsgálása csak akkor megengedett, ha bűncselekményre gyanakodnak vagy - és a TASZ tapasztalatai alapján ez a gyakoribb eset - ha „közbiztonságot veszélyeztető cselekményt” akarnak megelőzni. Ezzel szokták indokolni a razziákat, ahol a vizsgálat általában adott szórakozóhely összes vendégeire kiterjed. A testüreg-vizsgálat és a vetkőztetés nyomós indok hiányában azonban nem engedélyezett, csak az előállítás során - bár simán előfordulhat, hogy az egészet egy bocsánatkéréssel letudja a rendőr.

Érdekesség, hogy 2015 és 2018 között a menekültekre hivatkozva fokozott ellenőrzést rendeltek el, így a rendőrök erre hivatkozva bárkit kipakoltathattak.

Bukás

Ha a rendőr kábítószergyanús anyagot talál, bevihet a legközelebbi rendőrkapitányságra, ahol maximum 12 órán át tarthatnak bent. Itt rögzítik a személyes adatokat és már ekkor elrendelhetnek házkutatást. Ez idő alatt hasonló okokból előállított emberek között kell várakozni. Kardos megjegyezte, nem ilyenkor érdemes előállni a legnagyobb sztorikkal, mivel azt a rendőrök felhasználhatják.

Vizeletmintát is ilyenkor kérhetnek, amit meg lehet tagadni, akkor azonban jön a vérminta. A vérből rövidebb ideig mutathatók ki a drogok bomlástermékei, így nagyobb az esély a negatív drogtesztre. A TASZ megjegyzi, hogy ha valakit katéterezésre kényszerítenek, forduljon a jogsegélyszolgálatukhoz.

Érdekesség, hogy míg ez a legtöbb európai országban nem így van, Magyarországon az is büntethető, ha úgy találnak hatóanyagot az ember szervezetében, hogy az illető tudtán kívül fogyasztott kábítószert.

Vallomások

Vallomást nemcsak a nyomozati szakaszban, de már az előállításkor is kérhetnek a rendőrök. Ilyenkor érdemes tisztázni, hogy gyanúsítottként vagy tanúként idéztek-e be, mivel gyanúsítottként senki sem köteles vallomást tenni, és bizonyos esetben akár valótlant is lehet állítani. Ezt viszont Kardos nem ajánlja, mert van, hogy a rendőrök addig kérdezgetik a hazudozókat, hogy azok sokszor végül önmaguknak mondanak ellen.

Vallani akkor érdemes - ügyvéd mellett -, ha elterelésre akar menni az ember, vagy az enyhítés reményében feldobná a dílerét - az elterelést ilyenkor sem nagyon lehet elkerülni, szóval mindenki döntse el magának.

A TASZ szerint a vallomás alatt „érdemes a lehető legkevesebbet elismerni magadra nézve. Ne mondj többet annál, hogy például: »elismerem, hogy a zsebemben talált 2 gramm kannabisz a tulajdonomat képezte«”. Ennél többet nem érdemes elárulni, ha elterelésre az elterelésre esik a választás.

Tanúként azonban nem szabad valótlant állítani, az ugyanis hamis tanúzásnak minősül. Közeli hozzátartozó vagy saját magad ellen viszont még tanúként sem vagy köteles vallani.

Rabosítás

A rabosítás nem egyenlő a börtönnel, csupán a gyanúsítás utáni büntetőeljárás első része, amikor fényképet készítenek, ujj- és tenyérlenyomatot vesznek. Ezek bekerülnek a bűnügyi nyilvántartásba - egészen a büntetőeljárás végéig.

Nyomozás

Nyomozás esetén ismét szóba jöhet a házkutatás vagy egy újabb előállítás. Ha terjesztéssel is gyanúsítanak, elkérhetik a telefont, azonban nem kötelező megadni a feloldó kódot - hiába mondják, hogy informatikusok fel tudják törni, általában nem tudják. A TASZ ugyanakkor javasolja minden kétes értelmű tartalom törlését.

A nyomozás eredményeként előfordulhat az is, hogy ejtik a vádakat, de ha a kereskedelem gyanúja beigazolódik, onnantól az elterelés már nem választható.

A kereskedelem gyanúját fokozhatják az olyan lakáson, táskában talált tárgyak, mint a grammos mérleg vagy a simítózáras csomagok.

Kardos megjegyezte, hogy hivatalosan az is kereskedelemnek számít, ha egy füves cigi körbemegy. „Az átadás az a kereskedelemben benne van”, de ennek megítélése ügyészségenként eltérő, szóval nem minden esetben fognak kereskedelemmel vádolni egy egyszerű körbeadásnál - illetve azt a rendőrnek is látnia kell.

Ilyenkor elemzik a lefoglalt anyagokat is. A csekély mennyiséget meghaladó kábítószer tartása 1-5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

Mennyi az annyi

A büntetőtörvénykönyv meghatározza bizonyos kábítószerek esetében a csekély mennyiséget. Mivel ez csak tisztán adott hatóanyagokra vonatkozik, simán előfordulhat, hogy egy alacsony THC-tartalmú kannabiszból akár 50 gramm is csekély mennyiségnek számíthat. Kardos azt is elmondta, hogy ha többféle szert találnak a rendőrök, akkor az illegális hatóanyagok összeadódnak.

Más anyagoknál szakértőkkel próbálják meghatározni a maximális értéket, amit „a hozzá nem szokott fogyasztó átlagos hatásos adagjának hétszeres mértékeként”, tehát egy átlagos heti adagként próbálnak meg megállapítani. Az új pszichoaktív anyagok - például a folyton módosuló hatóanyagú herbál - esetében a birtoklás nem minősül bűncselekménynek, csak pénzbírsággal vagy közmunkával büntethető szabálysértésnek.

A nyomozás alatt nem megismerhető az összes ügyben készült irat és bizonyíték, a jegyzőkönyv és az ügyben készült szakvélemények azonban igen.

Elterelés

A szerhasználat csökkentését/elhagyását célzó eltereléssel az eljárás bármely pontján ki lehet váltani a büntetést, de csak akkor lehet választani, ha

csekély mennyiségű kábítószer birtoklásával vagy fogyasztásával vádolnak,

beismered a bűncselekményt,

és az elmúlt két évben nem volt kábítószeres ügyed.

Az elterelés 6 hónapos, általában kéthetente 2 órás eseményt jelent. Bár a világjárvány idején lehetővé tették az online megoldást, ez egy ideje már nem elérhető (Kovács Gergely beszámolója alapján ez tűnt a legkönnyebb megoldásnak). Több típusa is van, és azt hogy ki hova jut, előzetes felmérésen állapítják meg.

Letartóztatnak?

A TASZ szerint nagyon ritka, hogy valakit előzetes letartóztatásba helyeznének, de előfordulhat. Ez alapból 30 nap, amit 90 nappal lehet meghosszabbítani akár 1 éven túl is. Előfordulhat még a házi őrizet és a lakhelyelhagyási tilalom is.

Bűn és bűnhődés

A vádemelés, tárgyalás és ítélethozatal szakaszt érdemes az összefoglalóból elolvasni, de a TASZ tapasztalata a következő: „A leggyakoribb ítélet (2015-2018 között) a 60-120 óra időtartamú közérdekű munka és a nyolcvanezer - kétszázezer forint közötti pénzbüntetés, ami ötven- kétszázezer forint [Kardos elmondása szerint újabban inkább két- hatszáz ezer forint] közötti bűnügyi költséggel egészülhet ki.”

Lyukas zsebek

Kardos kiemelte, hogy a bűnügyi költséggel még akkor is számolni lehet, ha az elterelést választottuk, de még a ötven-kétszázezer közötti pénzbüntetéshez is hozzáadódhat. Az utóbbi időben ez a pénzbüntetés már félmillió körül is alakulhat - sőt, van hogy az egymilliót is eléri -, amit a nyomozás során elvégzett vizsgálatok után kell befizetni, egyfajta adminisztratív költségként. A TASZ kábítószeres ügyeinek jelentős részét a kifizethetetlen bűnügyi költségek képzik.

Kardos megjegyezte, hogy az előállítás alatt érdemes megemlíteni, hogy ha rossz anyagi körülmények között élünk, rosszul fizető munkánk van, mert ez csökkentheti az esélyét annak, hogy nagyobb összegeket kérnek utólag.