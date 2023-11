Lázár büszke arra, hogy táskahordóként kezdte politikai pályafutását

Lázár Jánossal egykori minisztertársa, Trócsányi László beszélgetett a Károli Szabadegyetemen.

Lázár már az ügyvédséggel kacérkodott, amikor 2002-ben váratlanul meghalt Rapcsák András vásárhelyi polgármester és országgyűlési képviselő.

2018-ban át kellett gondolnia az irányt.

A mostani miniszteri munkájának talán soha nem lesz eredménye - viccelődött.

Magyarországnak három problémája van.

Lázár: Talán az ország egyik legjobb ügyvédje is lehettem volna.

Trócsányi: Ki tudja, mit hoz a jövő.

Trócsányi László, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora beszélgetett Lázár János építési és közlekedési miniszterrel a Károli Szabadegyetemen. Együtt voltak miniszterek a 2014-18 közötti Orbán-kormányban. Ezekben az Orbán-kormányokban, mint azt megkaptuk Lázártól az est egy pontján, „mindenki szuverén ember, bullshit, amit a baloldali média ír, szuverén emberek - elnézést a hölgyektől - baszogatásnak veszik, ha én megyek és kérdezgetem őket”. A kancelláriaminiszterségéről volt ugyanis szó, amikor a kormányülésen az összes miniszter dossziéját ismernie kellett, volt egy 20 fős csapata, aki őt felkészítette, no meg ő maga is gyorsan olvas. Akkor ért a pályája csúcsára, de hogy miért is fordított ennek hátat 2018-ban, arra még visszatérünk.

Trócsányi sokoldalú, küzdő, harcos közéleti személyként mutatta be Lázárt, akit egy életútinterjúra hívott az egyetemnek otthont adó Károlyi-Csekonics-palota falai közé. (Felújításában fontos szerepe volt a kancelláriaminiszter Lázárnak, ahogy nagy valószínűséggel az egyetem bővítésében is lesz szerepe immár az építési miniszter Lázárnak, kapott is egy támogatói díjat egy palack borral kísérve az est végén.)

Az életútinterjútól rendesen meg is ijedt Lázár, ha elhinnénk neki, hogy ilyentől ő képes megijedni, riasztónak nevezte, hogy 48 évesen vele ilyet készítenek, pláne, hogy mindezt Trócsányi teszi, aki neki tanára volt a szegedi egyetem jogi karán.

Apák és fiúkat dobált a vásárhelyi postaládákba