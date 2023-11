Mínusz 7,3 százalék: újabb pocsék hónap a boltokban

Az élelmiszer-kereskedőknek kicsit jobb hónapjuk volt szeptemberben, mint augusztusban, a kereskedelem egyéb területein és főleg a benzinkutakon viszont nemhogy felpörgött volna a forgalom az ősz beköszöntével, hanem ismét gyorsulni látszik a visszaesés – röviden ez szűrhető le a KSH által szerdán közzétett legfrissebb kiskereskedelmi statisztikákból.

Éves összevetésben az idén szeptemberi kiskereskedelmi forgalom 7,3 százalékkal (a nyers adatok szerint 7,8 százalékkal, de ezt kiigazította a KSH az úgynevezett naptárhatással) maradt el a tavaly szeptemberitől.

A kiskereskedelmi forgalom ezzel már tizenhatodik hónapja mutat visszaesést, de Virovácz Péter, az ING vezető elemzője szerint a most már bő két éve tartó inflációs hullám a kiskereskedelmi szektort nagyjából a négy-öt évvel ezelőtti múltba lökte vissza.

Az élelmiszerboltok forgalma már csak 2,3 százalékos mínuszban volt, ez a mutató hónapról hónapra javul a 10,3 százalékos márciusi negatív rekord óta, így az év első kilenc hónapja összességében –6,1 százalékos visszaesést hozott ebben az ágazatban.

A nem élelmiszerboltok forgalma áprilisban érte el a mélypontot –10,9 százalékkal, augusztusig folyamatosan javult a helyzet, de az akkori 5,2 százalék után szeptemberben már 7,5 százalékos volt az éves visszaesés. A benzinkutakon ismét csaknem húsz százalékos visszaesést mértek: a –19,9 százalék szintén rosszabb az augusztusi adatnál, itt egy négy hónapig tartó nagyon enyhe javuló tendencia tört meg.

link Forrás

A KSH által közölt legpozitívabb adat az volt – mostanában mindig muszáj egy ilyet is elhelyezni a gyorsjelentések címében –, hogy legalább havi összevetésben, augusztusról szeptemberre nem romlott, hanem stagnált a kiskereskedelem forgalma. Az nem teljesen világos, hogy a stagnálás alatt mit értenek, de a folyó áras forgalmi adatok ennél rosszabb képet festenek: a forgalom értéke folyó áron az augusztusi 1594 milliárd forintról 1530 milliárd forintra, tehát 4,1 százalékkal csökkent, miközben a havi infláció 0,4 százalék volt a korábbi KSH-adatközlés szerint (bár az élelmiszerek ára 0,2 százalékkal csökkent havi összevetésben), tehát az átlagos fogyasztóiár-változás nemhogy csökkenést, hanem enyhe növekedést indokolna.

És ha már folyóáras mutatók: tavaly szeptemberben 1457 milliárd forint volt a kiskereskedelmi forgalom, aminél az idei adat 5 százalékkal magasabb. Csak viszonyításképp: az éves infláció ennek több mint kétszerese, 12,2 százalék volt szeptemberben.

„Továbbra sem látható olyan javulás a kiskereskedelem egyes szegmenseiben, amiről elmondható lenne, hogy egy trendszerű és tartós kilábalás jeleit mutatja. A szektor előtt pedig nagyon hosszú és fájdalmas út áll, mire képes lesz ledolgozni az elvesztegetett éveket” – kommentálta az adatokat Virovácz. Szerinte ha következő hónapoktól meg is kezdődik a reálbérek újbóli növekedése, várhatóan ez nem fordul át egyből a fogyasztás dinamikus bővülésébe. Arra számít, hogy „a háztartások elsősorban a tartozásaik csökkentését, a tartalékjaik feltöltését végzik majd el, mielőtt beindulna a fogyasztás. Erre utal az is, hogy a fogyasztói bizalom továbbra is közel tízéves mélypontján tartózkodik.”