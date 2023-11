Minimálbér: távolabb kerültünk a megállapodástól, amit Hollik István egyszer már tényként jelentett be

Két munkaadói érdekvédelmi szervezet is aggályait fejezte ki a minimálbér korábban napvilágot látott emelési tervei miatt egy csütörtöki konzultáción, írja a 24.hu. Az egyik szervezetnek az emelés tervezett mértékével, a másiknak a bevezetés időpontjával van baja.

Egy hete még úgy tűnt, hogy már november elején megszületett a megállapodás arról:

a minimálbér nem is január, hanem már december elsején emelkedik;

az emelés mértéke 15 százalék lesz;

a garantált bérminimum (ez a szakmával rendelkezőknek adható legkisebb kereset) ennél valamivel kisebb mértékben, 10 százalékkal nő.

(Az akkori helyzetet Hollik István kész tényként jelentette be, és miután pár órán belül kiderült, hogy nem az, megismerhettük a Facebook-posztja csodálatos evolúcióját.)

Nemcsak akkor nem született megállapodás, hanem most, egy héttel később sem. Sőt, a munkaadók, munkavállalók és a kormány konzultációs fórumának (VKF) november 9-i ülésén két nagy munkáltatói érdekképviselet is kifogást emelt a terv ellen.