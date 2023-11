Vezetett, de végül 1-1-et játszott a Ferencváros az Európa-konferencialigában

Másodjára is döntetlennel ért véget a Ferencváros és a Genk meccse az Európa-konferencialiga csoportkörében.

Az első félidő sem volt eseménytelen, gólok azonban nem születtek, ami azt jelentette, hogy a két csapat játékosai eddig már összesen három játékrészen keresztül voltak képtelenek betalálni, hiszen Belgiumban 0-0 lett a vége. A második felvonásban viszont hamar megtört a jég, Abu Fani lövése kijött a belga kapusról, a védőjéről leforduló Pesics belőtte, 1-0. Ahogy addig, a folytatásban is egyenlő erők küzdöttek, mígnem a 62. percben egy genki lövés is kijött a kapusról – különbség, hogy nem hiba, hanem bravúr után –, ebből is gól lett Munoz révén, 1-1.

photo_camera A ferencvárosi Kristoffer Zachariassen zöld-fehérben, a genki Daniel Munoz feketében küzd a labdáért a 2023. november 9-ei Konferencialiga-csoportmeccsen Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

A hátralévő időben bármelyik csapat megszerezhette volna a győztes gólt, de egyiknek sem sikerült, ebből az következik, hogy négy forduló után a magyar bajnok és a belga ezüstérmes is 6-6 ponttal áll a 8 pontos Fiorentina mögött – a szerb Csukaricski hazai pályán kikapott 1-0-ra az olaszoktól, így nullán maradt és végképp elszállt –, vagyis a továbbjutás kérdése még teljesen nyitott.