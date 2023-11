Zelenszkij tanácsadói nyugtatnak, szerintük minden rendben van az elnök és a hadsereg főparancsnoka között

Az ukrán elnök tanácsadói tagadják, hogy Volodimir Zelenszkij és a nemrég egy interjúban katonai patthelyzetről beszélő Valerij Zaluzsnij tábornok között súlyos törés alakult volna ki, és cáfolják, hogy nézeteltérések lennének az ország politikai vezetője és a legfőbb katonai parancsnoka között – írja a Bloomberg. Az erről szóló találgatások azután merültek fel, hogy Zelenszkij néhány nappal az interjú után gyökeresen másképp nyilatkozott a harci helyzet állásáról, mintegy cáfolva az ukrán hadsereg főparancsnokát.

A lap felidézi: a széles körben elismert főparancsnok november elején az Economistnak többek között arról beszélt, hogy

a háború holtpontra jutott, és ha évekre elhúzódik, az kimerítheti az ukrán államot;

Oroszországot nem törte meg, hogy legalább 150 ezer embert veszített a több mint másfél éve tartó háborúban, mert „az egy feudális állam, ahol a legolcsóbb erőforrás az emberi élet”;

tragikus lenne, ha az első világháborút idéző lövészárok-háború, vagyis állóháború alakulna ki a fronton, márpedig most éppen ebbe az irányba tartanak, hiszen „mi mindent látunk, amit az ellenség csinál, és ők is mindent látnak, amit mi csinálunk”.

photo_camera Valerij Zaluzsnij, Ukrajna fegyveres erőinek főparancsnoka (k), Szerhij Saptala vezérkari főnöke (j) és Rusztem Umerov, Ukrajna új védelmi minisztere (b) az ukrán elnöki sajtószolgálat 2023. szeptember 7-én készített fotóján Fotó: HANDOUT/AFP

Ezután Zelenszkij az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel tartott közös sajtótájékoztatón nyilvánosan ellentmondott a tábornokának, mondván: nincs patthelyzet, és Ukrajna igyekszik kímélni katonáit, mivel Oroszország ellenőrzi a harctér feletti égboltot.

Mihajlo Podoljak elnök tanácsadó a két vezetői közötti esetleges konfliktusról azt mondta: „Az elnök rendkívül fontos pontosítást tett (...) A legmagasabb katonai és politikai vezetés szintjén nem látok nézeteltérést vagy konfliktust”. Arról is beszélt, hogy Zelenszkij szinte napi kapcsolatban áll Zaluzsnyijjal, és ő az elmúlt hónapokban „nem tapasztalt változást a kommunikációjukban”.

A lap felidézi: miután a háború korábbi szakaszában az orosz erőket kiszorította a megszállt területek nagy részeiről, Ukrajna az elmúlt tizenkét hónapban csak csekély sikereket ért el a frontvonal mentén. Herszon egy évvel ezelőtti felszabadítása óta nem volt Kijevnek nagyobb katonai sikere, Oroszország kiigazította taktikáját, több csapatot mozgósított és megerősítette védelmét.

A múlt héten egy orosz rakétacsapás tizenkilenc – ami nekünk, magyaroknak fontos: kárpátaljai – katonát ölt meg egy díjátadó ünnepségen Ukrajna délkeleti részén. Zelenszkij vizsgálatot sürgetett az ügyben. Emellett ugyanazon a napon indoklás nélkül leváltotta az ukrán különleges műveleti erők parancsnokát, Viktor Horenko vezérőrnagyot, aki 2022 júliusa óta töltötte be a posztot, és elmondása szerint a médiából értesült elbocsátásáról.

Közben Zaluzsnij asszisztensét, Hennagyij Csasztyakov őrnagyot robbanószerkezet ölte meg saját családi házában, saját születésnapján, ebben az ügyben is vizsgálat folyik.

A Bloomberg azt is megjegyzi: Zaluzsnij, aki ritkán nyilatkozik a médiának, úgy tűnik, még a népszerű elnöknél is jobban élvezi a közvélemény bizalmát. A kijevi székhelyű Razumkov Központ szeptemberi felmérése szerint az ukránok 93 százaléka bízik a Zaluzsnij által vezetett hadseregben, míg a Zelenszkijbe vetett bizalom a júliusi 80-ról 72 százalékra csökkent. A nézeteltérés tehát azzal is fenyegetheti Zelenszkijt, hogy politikailag sebezhetőbbé válik