Lehet, hogy te is letöltötted azt az Instagram-fiókod látogatottságáról statisztikát gyártó sikerappot, ami most fura körülmények között egyszerűen eltűnt az Appstore-ból

Az elmúlt hetekben rendkívül népszerű lett egy Wrapped for Instagram nevű app, amelyik csinos kis diagramokat gyárt nekünk az Instagram-fiókunk látogatottsági statisztikáiból.

A legnagyobb vonzereje talán az az ígéret volt, hogy megmutatja nekünk, kik nézegetik mániákusan a fiókunkat.

Sok millióan töltötték le az Appstore-ből, ahol vezette a „segédprogramok” kategória toplistáját, az #instagramwrapped hashtag-et Tiktokon már több mint 99 millióan követik.

De fura volt, hogy az új és menő applikációra az elejétől fogva rengeteg panasz érkezik. Sok felhasználó egyenesen azt gyanította, hogy a program teljesen kamu statisztikákat gyárt vagy egyszerűen ellopja az adataikat.

Aztán e hét elején egyszer csak eltűnt az Appstore-ból, a weboldaluk elérhetetlenné vált, az Instagram-profiljukat pedig privátra állították.

De azt e pillanatban sem tudni még, hogy igazából mivel volt a baj és veszélybe kerültek-e egyáltalán rengeteg felhasználó adatai.

Fiatalok ezrei pánikolnak Tiktokon, mivel egy olyan nemrég megjelent alkalmazásnak adták meg Instagram-felhasználónevüket és -jelszavukat, ami egyes felhasználók szerint visszaélt az adataikkal és kizárta őket profiljukból. A "Wrapped for Instagram", "Instagram Wrapped", " Wrapped for 2023" és "IGWrapped" néven is emlegetett alkalmazás e hét közepéig csak az Appstore-ban volt megtalálható, ahol sokáig vezette kategóriájának toplistáját, ám miután az Instagram tulajdonosa, a Meta felhívta az Apple figyelmét az applikáció körüli aggályokra, a cég a héten eltávolította onnan. A Wrapped for 2023-ról már megjelenése óta rengetegen állították, hogy átverés, mégis több millióan töltötték le.

Az alkalmazás lényege, hogy ha hozzáférést adunk neki Instagram-profilunkhoz, akkor az ott összeszedett adatokból csini kis diagramokat gyárt nekünk. Ezen információk jelentős része magán az Instagramon nem megtekinthető, ilyen például, hogy ki látogatja legtöbbet profilunkat, hány ismerősünk blokkolt minket, vagy hányan csináltak képernyőfotót posztjainkról.

Az alkalmazás a Spotify Wrappedet, a Spotify 2015 óta futó sikeres marketingkampányát utánozza. A zenestreamelő szolgáltatás minden év végén elérhetővé tesz felhasználói számára egy személyre szabott dizájnos diasort, melyből megtudhatják melyik volt a leghallgatottabb számuk, kik voltak a kedvenc előadóik és hány perc zenét hallgattak az alkalmazásban egy év alatt. A kampány mára globális szintű közösségimédia-eseménnyé nőtte ki magát, 2012-ben több mint 60 millió ember osztotta meg a Spotify Wrapped eredményeit szociális média platformokon. Ilyenkor látszólag mindenkin úrrá lesz az égető, szinte ösztönös késztetés hogy Instagram- vagy Facebook-sztorit posztoljon, hogy aztán a sztorik özönvízszerű áradata elsodorja szegény laikus közösségimédia-felhasználót.

Csakhogy a Spotify Wrapped a Sportify saját terméke, míg a Wrapped for Instagram külsős cégé, amelyiknek semmi köze az Instagramhoz vagy az azt birtokló Metához.

Az applikáció futótűzként terjedt, a #instagramwrapped hashtaget Tiktokon már több mint 99 millióan követik, az alkalmazás eltávolításáig az első helyet foglalta el az Appstore „segédprogramok” toplistáján, bár alig több, mint egy hónapja létezett.

De miért lett gyanús az alkalmazás ilyen sok embernek?