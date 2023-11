Az izraeli kormányszóvivő szerint a nemzetközi segélyszervezetek a palesztin civilek életét kockáztatják

Az izraeli kormányszóvivő, Eylon Levy azzal vádolja a Gázában dolgozó nemzetközi segélyszervezeteket, hogy aktívan kockáztatják a palesztin civilek életét.

Egészen pontosan a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságát, az Egészségügyi Világszervezetet (WHO) és az ENSZ humanitárius ügyek koordinációjával foglalkozó irodáját vádolta azzal, hogy egy hónappal korábban megtagadták az északi területek evakuációjának segítését, most viszont elhamarkodott menekülésre biztatják a civileket a szárazföldi offenzíva kellős közepén.

photo_camera Fotó: ASHRAF AMRA/Anadolu via AFP

Egy másik posztban hozzátette, hogy az ENSZ ügynökeinek is keményen a tükörbe kell nézniük, amiért asszisztálnak ahhoz, hogy a Hamász élő pajzsként használja a civileket.

Az izraeli hadsereg többször is felszólította az északi városokban élő civileket, hogy menjenek délre, de közben a déli városokat is bombázták, köztük Rafah-t és Hán Júniszt.

A WHO közleménye szerint mintegy 1,5 millió embernek kellett elhagynia az otthonát Gázában, akik most menedéket keresnek, de sehol sincsenek biztonságban. A szervezet szerint kisebbnél kisebb helyekre zsúfolódnak be, ez pedig növeli a fertőzések kockázatát, de emellett legalább 27 ezer olyan ember van, akik megsérültek és ellátásra lenne szükségük. (Guardian)