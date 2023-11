Elpusztíthatja az izlandi kisvárost a kitörni készülő vulkán

Mint tegnap írtuk, evakuálták az Izland déli részén található Grindavik városát, miután rendkívüli intenzitású földrengések rázták meg a régiót. A rengések vulkáni aktivitást jeleznek, a föld mélyén fortyogó láva a szakértők szerint megindult a felszín felé, és akár órákon belül is kitörhet a vulkán - de legkésőbb napokon belül. A szigetországban rendkívüli állapotot hirdettek.

A Reykjavik közelében található, közel négyezer fős város a szakértők szerint súlyos károkat szenvedhet a vulkánkitöréskor. „Nagyon aggódunk a házak és a környék infrastruktúrája miatt” - mondta az izlandi polgári védelem és katasztrófavédelem vezetője szombaton. A városban található a geotermikus gyógyfürdőiről és luxusszállodáiról híres Kék Lagúna és a svartsengi erőmű, ami a Reykjanes-félsziget harmincezer lakosát látja el árammal és vízzel.

Több közeli városban nyitottak szükségszállásokat és segélyközpontokat, de a legtöbb grindaviki lakos barátoknál vagy rokonoknál talált szállásra.

Az Izlandi Meteorológiai Hivatal napokon keresztül figyelte, ahogy a földfelszín alatt mintegy öt kilométer mélységben magma halmozódott fel, majd pénteken közölték, hogy a magma elkezdett függőlegesen emelkedni. A mostani becslések szerint 800 méterre van a felszín alatt. A szakértőket meglepte a láva mennyisége és a felhalmozódás sebessége.

photo_camera Aktív vulkán 2022-ben a közelben. Fotó: LUCAS FRAYSSINET/Hans Lucas via AFP

Az elmúlt években három kitörés is történt a Reykjanes-félszigeten a Fagradalsfjall vulkán közelében. 2021 márciusában, 2022 augusztusában és 2023 júliusában, mindegyik esetben a lakott területektől távol. A márciusi kitörés mellesleg nyolc évszázad szunnyadás után következett be. Sara Basotti a meteorológiai hivatal munkatársa szerint az elmúlt három évben annyira megrepedt a földkéreg a kitöréseknek köszönhetően, hogy a magmás folyadék most már sokkal gyorsabban juthat a felszínre.

Az Atlanti-óceán északi részén fekvő Izland a közép-atlanti gerincen helyezkedik el, amely az eurázsiai és az észak-amerikai tektonikus lemezt elválasztó repedés az óceánfenéken. Izlandon 33 aktív vulkánrendszer van. (Guardian)