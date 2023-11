Megműtötték a Nemzeti Színház két, balesetet szenvedett színészét

Megműtötték Szász Júliát és Horváth Lajos Ottót a Semmelweis Egyetem traumatológiáján, miután a Nemzeti Színházban balesetet szenvedtek a Rómeó és Júlia előadása közben, tudta meg az RTL Híradó.

Az RTL úgy tudja, hogy a színészek állapota stabil, de továbbra is kórházban kezelik őket. A baleset körülményeit vizsgálják a színházban. A Színházi Dolgozók Szakszervezetének elnöke, Mihályi Győző a híradónak elmondta, hogy ezt a színháznak kötelező is megtennie, meghallgatnia azokat, akik a helyszínen voltak a baleset idején, feltárni az esetleges mulasztásokat. Mihályi úgy tudja, a színháznak kártérítési kötelezettsége is van, ha a színház vétett valamit. Azt is elmondta, hogy színháznak kötelező biztosítást kötni a színészekre, és a magaslatok esetében korláttal vagy fényjelzéssel biztosítani, hogy ne történjen baleset.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a híradó kérdésére közölte, hogy még senki nem tett feljelentést az ügyben. A Nemzeti Színház nem kívánt nyilatkozni, de az RTL úgy tudja, hétfőre társulati ülést hívtak össze.