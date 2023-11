Általános boltzárat pedzegetnek december 24-én

Rövid beszélgetést közöl a Blikk Bubenkó Csabával, az Egyenlő.hu „keresztény-szociális” szakszervezet elnökével. Ez a szervezet, amelynek kezdeményezésére a Lidl már bejelentette, hogy a bolthálózat mind a kétszáz magyarországi üzlete zárva tart majd december 24-én.

Most arról beszél a szakszervezti elnök, hogy általános boltzárat is kezdeményeztek. Levelet írtak Nagy Márton miniszternek, aki azt javasolta, terjesszék a tervet a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma elé. Ebben a testületben tárgyalnak munkaügyi kérdésekben a kereskedők, a munkavállalók és a kormányzat képviselői például a minimálbérről is.

Bubenkó mondandójából az is kiderül, hogy a kormányzat is foglalkozhat az üggyel. „Úgy tudom, a nagyobb kereskedelmi láncok nem zárkóznak el, de szeretnének valami garanciát arra, hogy egységesen nem nyitnak majd ki az üzletek. A kormányzat tud a felvetésről, már csak az a kérdés, hogy a kereskedelem képviselői egyezségre tudnak-e jutni. Akkor pedig már a mostani karácsonyra be lehet vezetni a változást” – mondta a Blikknek.