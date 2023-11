Az állam öt év alatt 6 milliárd forint kártérítést fizetett ki, két miniszteri biztos fogja feltárni, miért húzódnak el a perek

Fel kell tárni egyes perek hosszas elhúzódásának okait, mert az állam az elmúlt öt évben 6 milliárd forint kártérítést fizetett ki, holott a törvényhozás sokat tett azért, hogy a bíróságok megfelelően tudják lefolytatni a peres eljárásokat

– mondta az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára az M1-en.

Répássy Róbert az elhúzódó, „szakállas” perekről azt mondta, a probléma most is fennáll, a 13 évig zajló Hunnia- vagy más néven Budaházy-per is ilyen volt, de folynak olyan munkaügyi perek is, amik láthatóan hosszasan el fognak húzódni.

Répássy szerint a törvényhozás sokat tett azért, hogy a bíróságok megfelelően tudják lefolytatni a pereket, így az elhúzódás okát a bíróságokon belül kell feltárni, és ez munkaszervezési kérdéseket vet fel.

photo_camera Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a Parlamentben 2023. július 3-án. Fotó: Németh Dániel/444

Az államtitkár azt mondta, a strasbourgi bíróság egy per 2 évnél hosszabb időtartamát már elég oknak találja arra, hogy megállapítsa az emberi jogi egyezmények megsértését, és kártérítést ítéljen meg.

Répássy közölte, hogy két miniszteri biztost neveztek ki, a feladatuk elemezni az elhúzódó bírósági gyakorlatot, majd intézkedési javaslatokat tenni.

Répássy szerint a bíróságok függetlenségének tiszteletben tartásával, de figyelemmel kell kísérni a perek elhúzódásának okait. A törvények megfelelőek, minden lehetőség adott ahhoz, hogy gyorsabban menjenek az ügyek, a bíróságoknak magukban kell keresniük a hibát, belső intézkedéseket kell hozniuk – mondta.

Répássy azt is elmondta, hogy a bíróságok maguk is végeznek elemző munkát, minden fellebbezés után felülvizsgálják az eljárásokat, ezt a jogalkotó nem szeretné befolyásolni, de elvégzi a maga elemzését, amit a jövő év első felében tárnak a nyilvánosság elé, annak ismeretében akár törvénymódosítás is jöhet. (MTI)