Lemondott Vidnyánszky Attila a Nemzeti Színház éléről

Elismerve vezérigazgatói felelősségét, lemondott a Nemzeti Színház vezérigazgatói posztjáról Vidnyánszky Attila – írja a Magyar Nemzet. Döntéséről tájékoztatta Csák János kulturális és innovációs minisztert.

„Vidnyánszky Attila vezérigazgató a péntek esti sajnálatos baleset hatására, elismerve vezérigazgatói felelősségét, lemondott a Nemzeti Színházban betöltött posztjáról. Döntéséről tájékoztatta Csák János kulturális és innovációs minisztert” – közölte a színház a lappal.

photo_camera Vidnyánszky Attila Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA

Ahogy azt megírtuk, baleset miatt szakadt félbe a pénteki esti Rómeó és Júlia a Nemzetiben. Két színész megsérült, Szász Júliát és Horváth Lajos Ottót a mentősök kórházba szállították. Később az RTL Híradó megtudta, mindkettőjüket meg kellett műteni.

A baleset körülményeit vizsgálják a színházban. A Színházi Dolgozók Szakszervezetének elnöke, Mihályi Győző elmondta, hogy ezt a színháznak kötelező is megtennie, meghallgatnia azokat, akik a helyszínen voltak a baleset idején, feltárni az esetleges mulasztásokat. Mihályi úgy tudja, a színháznak kártérítési kötelezettsége is van, ha a színház vétett valamit. Azt is elmondta, hogy színháznak kötelező biztosítást kötni a színészekre, és a magaslatok esetében korláttal vagy fényjelzéssel biztosítani, hogy ne történjen baleset. A Budapesti Rendőr-főkapitányság az RTL Híradó kérdésére közölte, hogy még senki sem tett feljelentést az ügyben.

Hétfőn társulati ülést tartottak a színházban, ennek végén jelenthette be távozását az igazgató. Az intézmény hivatalosan még semmit sem közölt az esetről, és a dolgozóknak is megtiltották, hogy nyilatkozzanak a médiának az Index szerint. A lap szerint a két színész négy métert zuhant a Rómeó és Júlia díszletének vastraverzéről. A díszletről a darab honlapján lehet látni képeket és videókat.

A Semmelweis Egyetem hétfőn azt közölte, végtagsérülésekkel szállították pénteken a mentők a Semmelweis Egyetem Traumatológiai Klinikájára Szász Júliát és Horváth Lajos Ottót, akiket még aznap megműtöttek. A Nemzeti Színház színészei jobban vannak, állapotuk stabil, de még nem hagyhatták el a klinikát.

Idén áprilisban Csák János kulturális és innovációs miniszter Facebook-oldaláról derült ki, hogy a következő öt évre is Vidnyánszky Attilát nevezik ki a Nemzeti Színház vezérigazgatójának. A rendező 2013 óta állt a színház élén. Vidnyánszky emellett a kaposvári egyetemen rektori megbízott, a Színház- és Filmművészeti Egyetemen a fenntartó alapítvány kuratóriumának elnöke, és ő az elnöke a Magyar Teátrumi Társaságnak is.