Aláírásgyűjtést indít a Mi Hazánk a készpénzhasználat alkotmányos védelméért

A párt közleménye szerint azután döntöttek így, hogy Toroczkai László felszólalására válaszul Tállai András pénzügyminisztériumi államtitkár beismerte, hogy „valóban cél és szándék a készpénzforgalom visszaszorítása”.

A Mi Hazánk azt írja, „Szlovákia és Ausztria alkotmánymódosítását követve” nyújtották be a készpénzhasználat alkotmányos védelmét kezdeményező Alaptörvény-módosítást, hogy ezt támogassák a petíció aláírói „a totális digitális megfigyelés és az egy gombnyomással történő állami pénzelvétel helyett”. Ehhez hozzátették, hogy „a készpénzes fizetés alapvető szabadságjog”, illetve hogy a digitális fizetési lehetőségeket „csak mint opciót” támogatják.

Szerintük „a Covid-diktatúra alatt már tettek lépéseket a totális megfigyelés felé, most pedig a még szabadságjognak tekinthető készpénzhasználat betiltásával egy gombnyomással el is vehetnék a pénzét bárkinek”. Az aláírásgyűjtés elindítását emellett azzal is indokolták, hogy úgy látják, „banki visszaélések is tapasztalhatóak Magyarországon, politikai diszkrimináció is, pl. az OTP-vezetés is letiltotta a Mi Hazánk bankszámlanyitási szerződését 2018-ban”.

A Mi Hazánk szerint „egyre elterjedtebb jelenség Magyarországon is, hogy nem lehetséges készpénzben fizetni. Pl. árukiadására létesített automatáknál, fesztiválokon, sportrendezvényeken is egyre gyakoribb ez”. Emellett problémásnak látják, hogy „a postabezárásokkal az időseket is kényszerítik a bankkártyahasználat felé, és sok helyen pl. tömegközlekedési jegyet sem lehet már vásárolni készpénzért, így büntetés is várhat a bankkártyával nem rendelkezőkre”.

Emiatt úgy látják, hogy „a bankkártya nélküli ember már szinte nem tekinthető a társadalom teljes jogú tagjának”, és „már csak néhány lépésre vagyunk attól, hogy pl. a kijárási korlátozást ötvözzék a lakóhely néhány km-es körzetén túl való fizetési tilalommal, vagy hogy ne vásárolhassunk akárhova vonatjegyet”.

Számítanak mindenki, így valószínűleg Szijjártó „Készpénz. Mindig” Péter aláírására is a mihazank.hu/keszpenz oldalon.