Az Európai Unió képtelen márciusig leszállítani a megígért egymillió darab lőszert Ukrajnának

Az Európai Unió nem fogja tudni teljesíteni azt a kitűzött célt, hogy márciusig egymillió tüzérségi lövedéket és rakétát szállítsanak le Ukrajnának, jelentette ki Boris Pistorius német védelmi miniszter kedden.

Bár már hónapok óta nagy volt a szkepticizmus a kitűzött céllal kapcsolatban, Pistorius az első magas rangú tisztviselő, aki ezt be is ismerte. Az uniós védelmi miniszterek brüsszeli találkozóján Pistorius azt is megkérdőjelezte, hogy vajon bölcs volt-e erre 12 hónapos határidőt szabni és reális cél volt-e ez valaha.

Ukrajnának nagy szüksége van 155 milliméteres tüzérségi lövedékekre, ugyanis az kulcsszerepet játszik az orosz invázió megállításában. Bár a pénz elvileg rendelkezésre állt, de egyes tisztviselők szerint az európai ipar nem rendelkezik a cél eléréséhez szükséges termelési kapacitással. Mások szerint ugyanakkor az ambiciózus célkitűzés ösztönzőleg is hathatott volna az európai iparágra.

A találkozón részt vevő többi résztvevő miniszter nem beszélt arról, hogy elbukták volna a kitűzött célt, ugyanakkor nem is cáfolták a német képviselő szavait. Josep Borrell, az EU külpolitikai főképviselője elmondta, hogy az uniós tagországok saját készleteikből több mint 300 000 tüzérségi lövedéket és rakétát adtak Ukrajnának a program első szakaszában. Borrell szerint most a második szakaszra kell koncentrálni, amelynek keretében az uniós országok közös beszerzéssel új lövedékeket rendeltek meg az iparágtól. (Reuters)