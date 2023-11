Direkt36: Lantos Csabának is volt titkos ciprusi cége, miközben a Fidesz offshore lovagozta azokat, akiknek szintén volt ottani üzletük

Az Orbán-kormány energiaügyi miniszterének, Lantos Csabának volt egy titkos ciprusi cége 2010 előtt, akkor, amikor a Fidesz keményen támadott másokat ciprusi üzleteik miatt, derítette ki a Direkt36 egy nemzetközi tényfeltáró projekt tagjaként.

Lantos 2007-ben vásárolta meg a Bretonhorn Ltd. nevű társaságot, amely 2007 és 2009 között Lantos magyarországi vagyonkezelő cégének, a Futurmednek volt a tulajdonosa. A Futurmedet azután hozta létre az üzletember, hogy távozott az OTP Bank vezérigazgató-helyettesi posztjáról, és ennek a cégnek a révén kezdte el építeni saját üzleti vállalkozásait, többek között az egészségügy területén.

A miniszter korábbi ciprusi cégéről eddig nem jelentek meg információk a nyilvánosságban. A Direkt36 egy nemzetközi tényfeltáró projekt részeként szerzett róla tudomást, amelyet a Tényfeltáró Újságírók Nemzetközi Konzorciuma (ICIJ) és a Paper Trail Media nevű német tényfeltáró szerkesztőség vezetett. A Cyprus Confidential nevű nyomozás alapját olyan belső iratok képezték, amelyek ciprusi üzleti ügyek intézésével foglalkozó cégektől, köztük a Meritservustól szivárogtak ki.

A kiszivárgott fájlok között is feltűnnek az egy időben Bajnai Gordon egykori miniszterelnök által vezetett Wallis befektetői csoport ciprusi üzleteivel és Simor András korábbi jegybankelnök ciprusi cégével kapcsolatos iratok. Ezekről akkoriban részletesen beszámolt a sajtó, és sokat foglalkozott vele az akkor még ellenzékben lévő Fidesz is. Orbán Viktor ezekre az üzletekre utalva kezdte el Simort és másokat “offshore lovagnak” nevezni. Simort és az akkori kormány több politikusát keményen támadta ciprusi cégei miatt a Heti Válasz nevű, akkor még egyértelműen Fidesz-közeli lap, amelynek abban az időben Lantos volt a tulajdonosa, ráadásul azon a cégén keresztül, amellyel Cipruson is üzletelt.

A lap egykori vezetése és munkatársai állítják, hogy Lantos nekik sem szólt a ciprusi cégéről. Lantos nem reagált a Direkt36 kérdéseire, amelyeket múlt héten küldött el a tényfeltáró központ a minisztériumának.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A kiszivárgott iratokból kiderül, hogy mire használta Lantos a ciprusi cégét. 2007 júliusában született egy döntés arról, hogy Lantos magyarországi cége, a Csemgando Kft. ad 600 millió forintnyi hitelt a Bretonhorn Ltd-nek azzal a feltétellel, hogy azt legkésőbb 2012 végéig vissza kell fizetnie. Nagyjából ezzel egy időben a Bretonhorn úgy határozott, hogy 500 millió forintot kölcsönad a saját tulajdonában álló Futurmed Kft. nevű magyar cégnek, szintén 2012 végi lejárattal.

Mivel a kiszivárgott iratok alapján úgy tűnik, hogy a Bretonhornnak nem volt más forrása, ezért feltehetően az történt, hogy Lantos átfolyatta a saját pénzét a tulajdonában álló cégeken keresztül. Magyarországról, a Csemgando Kft-től elindult 600 millió, majd a ciprusi cég közbeiktatásával visszaérkezett ebből 500 millió Magyarországra egy olyan céghez, amely szintén Lantos érdekeltsége volt.

A Direkt36 által megkérdezett – a téma érzékenysége miatt névtelenséget kérő - adótanácsadók szerint egy ilyen konstrukciónak üzletileg az az értelme, hogy a kamatköltség révén meg lehet spórolni valamennyi pénzt.

Mivel Lantos nem válaszolt a Direkt36 kérdéseire, így nem derült ki, hogy miért használt ciprusi céget, ahogy az sem, hogy van-e még bármi köze a Bretonhornhoz vagy más ciprusi társasághoz. A magyar cégnyilvántartási adatokból az látszik, hogy a Bretonhorn 2009 júniusáig volt tulajdonos a Futurmed Kft.-ben. A helyét Lantos magyar cége, a Csemgando vette át, onnantól tehát az üzletember átlátható módon vállalta, hogy ő a tulajdonos, és többé nem rejtőzködött el a ciprusi cég mögé.