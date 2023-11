Mégis lesz bolgár-magyar Eb-selejtező

Az UEFA ma délelőtt arról tájékoztatta a magyar szövetséget, hogy a bolgár szövetség kérésére Szófiában, zárt kapuk mellett rendezik meg a csütörtöki Európa-bajnoki selejtező mérkőzést. A találkozó magyar idő szerint 18 órakor kezdődik – írja hivatalos oldalán az MLSZ.

Közleményében a magyar szövetség keményen odaszólt a bolgároknak: „Amit a rendező szövetség művelt az elmúlt hetekben, példátlan, teljes mértékben indokolatlan és súlyosan sportszerűtlen. Még egy családi nyaralást sem lehet így megszervezni, nemhogy egy komoly téttel bíró, emberek sokaságát érintő és milliókat érdeklő nemzetközi labdarúgó-mérkőzést” – írják.

photo_camera Sallai Roland, a magyar válogatott játékosa a Magyarország - Észtország felkészülési mérkőzésen a Puskás Arénában 2023. március 23-án. Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Ahogy azt megírtuk, a Bolgár Labdarúgó-szövetség elnöke szó szerint könyörgött az illetékeseknek, hogy mégis rendezzék meg a Magyarország elleni mérkőzést.

Eredetileg Plovdivba írták ki a találkozót, majd azt áthelyezték Szófiába, aztán az ultrák várható balhéja miatt újra visszahelyezték Plovdivba. Csakhogy az ottani stadionban átépítés miatt nem igazán lehet játszani.

Ha nem tudta volna megszervezni a meccset a bolgár szövetség, Magyarországnak 3:0-ás gólarányú győzelmet írtak volna be. Így most egy döntetlen elég lenne az Eb-re való egyenesági kijutáshoz, győzelem esetén pedig a csoportelsőség is biztos lenne.