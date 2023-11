A brit miniszterelnök szerint Ruanda igenis biztonságos ország, így jó helyen lesznek ott a kitoloncolt menedékkérők

Miután a kormány bevándorlásügyi törvényét jogellenesnek minősítette a legfelsőbb bíróság, Rishi Sunak miniszterelnök rendkívüli jogszabályt alkotna annak „megerősítésére”, hogy Ruanda biztonságos ország az Egyesült Királyságból kitoloncolt menedékkérők számára, írja a Guardian.

photo_camera Fotó: LEON NEAL/AFP

A terv úgy szólt, hogy aki a csatornán átkelve illegálisan érkezik az országba, az hiába kérne ott menedéket, Ruandába szállítanák. Ott dönthettek volna arról, hogy benyújtják a menedékkérelmüket egy másik országba, vagy visszatérnek hazájukba. A tervet a kezdetektől komoly jogi kritikák fogadták, mert bár első körben a bíróság még jóváhagyta az ötletet, a fellebbviteli már visszadobta, és most ezt erősítette meg a legfelsőbb is.

A miniszterelnök sajtótájékoztatóján azt mondta, hamarosan előterjeszti az új törvényeket, és kész szembeszállni a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának bármilyen ítéletével is. „Nem fogom hagyni, hogy egy külföldi bíróság megakadályozza mindezt” – mondta, hozzátéve, a legfelsőbb bíróság ítélete megerősítette őt abban, hogy jó, amit kitaláltak. „Kész vagyok megtenni mindent azért, hogy a járatok elinduljanak. Nem fogom a könnyebb utat választani”.

Arról is beszélt, hogy új nemzetközi szerződésen dolgozik Ruandával, ami „jogi garanciákat” nyújtana, hogy az Egyesült Királyságból kitoloncolt embereket nem küldik vissza hazájukba. „A türelmem fogytán, ahogyan szerintem az ország türelme is fogytán” – mondta Sunak, aki szerint jövő tavasszal felszállhatnak az első repülők. Sunakot a sajtótájékoztatón háromszor is megkérdezték, tudja-e garantálni, hogy a következő választások előtt legalább egy járat elindul. Erre nem válaszolt, csak annyit mondott, hogy a kormány keményen dolgozik, hogy ez megtörténjen.

„Felülvizsgáljuk a nemzetközi kapcsolatokat, hogy megszüntessük az utunkban álló akadályokat” – mondta, ahogy azt is, hogy más országok, köztük Olaszország, hasonló módon küzdenek a bevándorlás ellen. Sunak bízik abban, hogy az új törvény és az új szerződés azt jelenti, hogy az Egyesült Királyság eleget tesz az európai egyezményekből eredő kötelezettségeinek.