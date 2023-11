Bóka János: A szuverenitásvédelmi jogszabálytervezet még vita tárgya

Magyarország teljesítette az európai támogatások folyósításához szükséges feltételeket, most olyan témákról folynak az egyeztetések a kormány és az Európai Bizottság között, amik túlmennek ezeken a vállalásokon – válaszolta Bóka János Európa-ügyi miniszter csütörtökön arra a kérdésre, hogy miért késik a megegyezés a befagyasztott uniós pénzek felszabadításáról. A képviselő szerint a szuverenitásvédelmi jogszabálytervezet viszont még vita tárgya.

A Népszava bizottsági forrása szerint a magyar jogállamiságot és demokráciát tárgyaló hetes cikkelyes eljárásról szóló brüsszeli vitához kilenc tagállam képviselője szólt hozzá. Ők szinte mind az LMBTQ+ közösségeket érő megbélyegző lépéseket, a háborús vesélyhelyzet meghosszabbítását, illetve

a média függetlenségét és a civil szervezeteket veszélyeztető szuverenitásvédelmi törvényt kifogásolták. Kocsis Máté frakcióvezető szeptemberben jelentette be, hogy a kormány úgynevezett szuverenitásvédelmi törvénycsomagot nyújtana be azon politikusok, pártok, civil szervezetek és médiaszolgáltatók ellen, amik külföldi finanszírozásból is szereznek támogatást. Ennek részeként új – a szebb napokat látott, ma már jobbára pártpolitikai célokra használt ombudsmani hivatalhoz hasonló – állami szervet hoznának létre, alaptörvényt és büntető törvénykönyvet is módosítanának.

A kormánypárt keddre ígérte, de mégsem nyújtotta be a hetek-hónapok óta lebegtetett törvénycsomagot. Ennek lényege az eddigi nyilatkozatok alapján az lenne, hogy valamilyen módon – egyelőre ismeretlen körben és módszerrel – a kormány kontroll alá vonja vagy büntesse a tőle független politikai és civil szereplők külföldről érkező támogatásait. A csomagról Rogán Antal kommunikációs miniszter keddi meghallgatásán azt mondta, az számára „személyesen is fontos”.

A törvény szövege szerda estig sem jelent meg az Országgyűlés honlapján, pedig a Fidesz számos javaslatot beterjesztett, többek között a digitális állampolgárság megteremtéséről és Navracsics Tibor régi-új minisztériumáról szólót is, de a szuverenitásos eddig nem volt köztük.

Rényi Pál Dániel cikke és Bede Márton publicisztikája a tervekről.