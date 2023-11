Rossi: Senki nem szól bele a munkámba

photo_camera Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Interjút adott a Magyar Narancsnak Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya, aki holnap Bulgáriában harcolhatja ki az Európa-bajnoki részvételt játékosaival.

Rossi az interjúban elmeséli, hogy Csányi Sándor MLSZ-elnök kérdezte meg tőle, nem akar-e esetleg magyar állampolgársághoz folyamodni, tőle kapta az ötletet, amiből október elején valóság is lett, amikor is a tréner letette az állampolgársági esküt.

Rossi még mindig nem beszél magyarul, bár tanult jó darabig, és szerinte már nem is fog megtanulni, de elmondása szerint jól érzi magát az országban. Amikor a mindennapi budapesti élet negatív tapasztalatairól kérdezték, diplomatikus volt, de legalább mondott valamit, az okoskodást:

„(...) nincs okom panaszra. Mivel a focit egyszerű megérteni, sokan szakértőnek gondolják magukat, és tanácsokat adnak. De ez is mindenhol megtörténik, és ezt sem utálom, ez is a munkám része.”

Szerinte a magyar bajnokság még mindig közepes színvonalú, ezért szerinte versenyelőnyben vannak még azok a nívósabb bajnokságban játszó játékosok is, akik esetleg kevesebb játékpercet töltenek a pályán. Azt is felvállalta, hogy két hasonló képességű játékos közül inkább a fiatalabbat szokta választani, mert azzal a jövő válogatottját is építi.

Megkérdezték tőle, hogyan esett neki, amikor 2021-ben politikusok is kritizálni kezdték. Azt mondta, hogy Csányi se mindig ért vele egyet, de nem is kell neki: „Őszintén szólva olyan mély kapcsolatban senkivel sem vagyok. Persze, pár nagy emberrel találkoztam, hiszen Budapesten élünk és néha megtörténik. Ilyenkor beszélgettünk futballról, de senki nem próbált meg nyomást gyakorolni rám. Fontos megjegyeznem, hogy amikor Csányi Sándor felkért erre a munkára, biztosított a függetlenségemről, és azóta is mindig próbál megóvni az ilyen kellemetlenségektől.

Jó közegben vagyok, senki kéréseit nem kell teljesítenem. Abban biztos vagyok, hogy néha még maga Csányi Sándor sem értett egyet a döntéseimmel, de sosem szólt bele azokba sem ő, sem más. Ezért is szeretek vele dolgozni és a magyar szövetséggel.”

Azt is elmondta, hogy Orbánnal is volt alkalma többször fociról beszélni:

„(...) azt kell mondjam, ért a labdarúgáshoz. De ettől függetlenül ő sem próbált rám nyomást gyakorolni soha. Ezeknek a «nagyfiúknak» a hozzáállása felém mindig abszolút fair és tiszteletteljes volt. És ahogy korábban is mondtam: Orbán Viktor sokkal jobban ért a futballhoz, mint én a politikához.”

Az interjú végén Rossi elismerte, igaz, hogy egy olasz étterem - a Millenium da Pippo - miatt vetődött Budapestre. A tulajdonos jó barátja, őt látogatta meg 2011-ben, és ő beszélte rá arra is, hogy keresse meg a Budapest Honvédet, ahol aztán később vezetőedző, majd magyar bajnok edző lett. (Magyar Narancs)