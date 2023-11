Árpa Attila másodfokon is bűnös, 1 év 8 hónap felfüggesztettet kapott

Helybenhagyta az elsőfokú bíróság döntését, és bűnösnek mondta ki Árpa Attilát és két társát a Fővárosi Ítélőtábla kedden kihirdetett, jogerős másodfokú ítéletéve - írja a Telex. A másodfokú, jogerős ítéletben az áll, hogy „az ismert média személyiséget és két művésztársát bűnösnek mondta ki az ítélőtábla társtettesként, forgalmazással elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettében, amelyért az egykori Nagy Ő-t 1 év 8 hónap végrehajtásában 2 évi próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre, míg két társát 1 év 6 hónap, illetve 1 év börtön fokozatú, egyikük esetében 2 évi időtartamra, másikuknál 1 év próbaidő tartamra felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte, egyben rendelkezett az előzetes bírói mentesítésükről”.

Árpa Attilánál még 2019-ben tartott razziát a rendőrség, egy pókerparti során. A vádirat szerint szerint a 49 éves férfi 2019 márciusában 35 és 37 éves ismerőseit bízta meg, hogy vegyenek kábítószert egy ilyen összejövetelre. A két férfi a kokaint be is szerezte, majd indultak volna a megbízójukhoz, ám a Budapesti Rendőr-főkapitányság kábítószer-bűnözés elleni nyomozói elfogták őket, aztán rajtaütöttek az összejövetelen is. A Fővárosi Főügyészség öt férfi, köztük Árpa Attila ellen emelt vádat, az indítványban mindannyiukra szabadságvesztést kértek, közülük három ember esetében próbaidőre felfüggesztve.

2021-ben Árpa Attila a Borsnak még úgy nyilatkozott:

„Nincs ellenem semmiféle tárgyi bizonyíték, életemben nem kereskedtem kábítószerrel, azt pedig, hogy fogyasztottam, sosem tagadtam. Az ártatlanságom a bíróságon be is fogjuk bizonyítani. Nem én vagyok a magyar Pablo Escobar.”

A Fővárosi Törvényszék végül idén februárban hozta meg az elsőfokú ítéletet a kábítószer-birtoklási ügyében, a bíróság bűnösnek mondta ki Árpa Attilát és 1,5 millió forintos büntetéssel sújtották. Árpa végig tagadta bűnösségét.

via Telex