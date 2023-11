Brüsszel újabb hét ügyben indított eljárást Magyarország ellen

Az Európai Bizottság csütörtökön összesen hét ügyben kezdett kötelezettségszegési eljárást, illetve küldött felszólít levelet a magyar kormánynak – írja a Portfolio.hu a Bizottság Novemberi jogsértési csomag: a legfontosabb határozatok című közleménye alapján. Mind a hét ügy az uniós bíróságon folytatódhat, ha a kormány nem tesz eleget a brüsszeli kifogásoknak, vagy nem tudja bizonyítani, hogy a hazai jogszabályok megfelelnek az uniós szabályozásnak.

Számos olyan ügy van a hét között, amelyekben nem vagyunk egyedül. A levegőtisztaságra, a légszennyezés csökkentésére tizenegy másik országot is felszólítottak, köztük az osztrákokat, a svédeket, Luxemburgot és Írországot. Ausztriával közösen kerültünk szégyenpadra a vasúti közlekedéshez kapcsolódó egyes jogok és szolgáltatások korlátozása, valamint az európai elfogatóparancs be nem tartása miatt (ez utóbbi ügyében a csehekkel szemben is eljárás indult). Nemcsak a vasúttal, a belvízi hajózás magyar szabályaival is vannak gondok, emiatt rajtunk kívül a hollandok ellen indult még eljárás. Litvániában és nálunk találtak a platformok közötti üzletvitelről szóló rendelettel kapcsolatos szabályozási gondokat, Svédországban és nálunk kifogásolták a megújuló energiaforrások előmozdítására vonatkozó uniós szabályok tagállami jogrendbe átültetését.

A legtöbb ügyben két hónapot kaptak az eljárás alá vont országok az igazuk bizonyítására vagy a probléma megoldására, aztán bíróság elé kerülnek az ügyek. Természetesen vannak olyan kötelezettségszegési eljárások, amikben mi nem vagyunk érintettek. Hogy csak a közlekedésnél maradjunk: vasútügyben Szlovákiával, a jogosítványokkal kapcsolatos szabályozás miatt Csehországgal, repülésbiztonsági szabályozási gondok miatt Dániával és Ciprussal, a közúti közlekedésben az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatásra (EETS) vonatkozó jogszabályok hiányos alkalmazása miatt a dánokkal és a svédekkel szemben indult eljárás.