Egy orosz atomerőműben olyan turbinalapátok eltörése okozott leállást, amilyeneket Paks 2-ben is terveznek használni

Az orosz állami atomenergetikai vállalat arról számolt be, hogy eltörtek a turbinalapátok egy olyan üzemben, ahol két olyan típusú reaktort telepített, amilyet Törökországban is épít, és amilyet Magyarországra is tervez – írja a Reuters.

Az orosz atomerőműveket üzemeltető Roszenergoatom szerint nem világos, hogy mi okozta a turbinalapátok törését, ami miatt vasárnap le kellett állni a Szentpétervártól nyugatra lévő Leningrádi Atomerőmű egyik blokkjának.

Alekszandr Sutikov, a Roszenergoatom vezetője azt mondta, vizsgálják az „új jelenséget”, és december 22-ig be kell fejezni a javítást.

Az egység, ahol a probléma előfordult, 2018-ban épült egy újgenerációs VVER 1200-as nyomás alatti vizes reaktorral. Ilyen típusú blokkokat épít Oroszország a törökországi Akkuyu atomerőműben, és a tervek szerint a magyarországi Paks 2 atomerőműben is, de Oroszország már szállított ilyet Fehéroroszországnak is.

Sutikov szerint a meghibásodott lapátok egy 1200 megawattos nagy sebességű gőzturbina részei voltak. A turbinákat Alekszej Mordasov üzletember Power Machines nevű cége gyártja. A cég szerint ilyen turbinák 2016 óta négy erőgépen működtek probléma nélkül, de minden lépést megtesznek az érintett egység mielőbbi újraindítása érdekében, és együttműködnek az üzem szakembereivel az okok kivizsgálása és a hibák azonosítása érdekében.

A Roszatom, a Roszenergoatom anyavállalata elmondta, hogy hasonló turbinamodellek működnek a Leningrádi Atomerőmű másik egységében és a dél-voronyezsi régióban. A cég közölte, hogy minden hibát kivizsgál és kijavít.

„Mivel a turbinák nem részei az erőmű »nukleáris szigetének«, meghibásodásuk nincs hatással a nukleáris biztonságra, mivel az összes reaktorberendezés rendeltetésszerűen működik” – áll a közleményben. (Reuters)