Alkotmánybírósághoz fordul a TASZ a palesztinpárti tüntetések betiltása miatt

Az izraeli válaszcsapások kezdete óta a magyar rendőrség hét palesztinpárti tüntetést is betiltott, miután Orbán Viktor arról beszélt a rádióban, hogy „itt terrorszervezetek mellett szimpátiatüntetést nem lehet rendezni, mert az önmagában is terrorveszélyt jelentene a magyar polgárok számára. Tehát ezt felejtsük el. Ennek most itt nincs ideje, nem is fogunk erre semmilyen engedélyt megadni.”

A TASZ szerint a rendőrség úgy tiltotta be ezeket a palesztin civil áldozatok melletti szolidaritást vállaló tüntetéseket, hogy egyik szervező sem nyilatkozott úgy, hogy a Hamászt támogatnák, sőt, kifejezetten a békéért akartak tüntetni.

EZért a TASZ a legutóbbi tiltás hatályon kívül helyezését kérte a Kúriától, de a legfőbb bíróság Varga Zs. András vezette öttagú tanácsa nem találta jogellenesnek, hogy a november 22-re tervezett kétszáz fős gyűlés megtartását a rendőrség részben a

külpolitikai helyzetre és néhány külföldön tartott gyűlés rossz tapasztalatára, részben pedig arra hivatkozva tiltotta meg, hogy a békés cél és a biztonsági intézkedések ellenére is elképzelhető, hogy erőszakos személyek is csatlakozhatnak hozzá. A jogvédő szervezet szerint a rendőrség és a Kúria döntése azt jelenti, hogy ma Magyarországon nincs lehetőség a palesztin civil áldozatok melletti szolidaritásból és a békéért tüntetni, ezért alkotmánybírósági panaszt terjeszt elő.

A jogvédő szervezet úgy látja, hogy a rendőrség és a Kúria döntése is egy feltételezett, kis valószínűségű veszély miatt akadályozza a bejelentőt a gyülekezési joga gyakorlásában. Emlékeztetnek arra, hogy a gyülekezési jog alapvető jog, vagyis nem a polgárnak kell bebizonyítania, hogy gyakorolhatja, hanem az államnak kell erős érveket hoznia a korlátozás mellett. Ha a szervező hitelesen állítja, hogy békés tüntetést akar rendezni, akkor az a rendőrség feladata, hogy ebben rendészeti eszközökkel segítse őt, például segítsen kiszűrni a rendbontókat.

De kitértek arra is, hogy a rendőrség azután tiltotta be immár hetedik alkalommal is a demonstrációt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök nyilvánosan összemosta a palesztin nép melletti szolidaritást a terrorizmus támogatásával, ami komoly jogállamisági aggályokat vet fel.