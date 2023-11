Az elmúlt 14 évben kilencszer indult végrehajtás a cég ellen, melyben Orbán Viktor öccse 2015 óta tulajdonos

Ifjabb Orbán Győző 2015 óta tulajdonosa az 1991-ben létrehozott Gamma Analcont Ipari Folyamatműszergyártó Kft.-nek, ami ellen az elmúlt 14 évben kilencszer indult végrehajtási eljárás.

Az mfor.hu cikke szerint Orbán 26 százalékos tulajdont szerzett a cégben, a cég két másik tulajdonosa két magánszemély, és a miniszterelnök öccse az operatív irányításban nem vesz részt. A mérőműszergyártással foglalkozó cég ellen jelenleg is zajlik egy végrehajtás, pont egy éve: a cikk szerint a NAV Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága 2022. november 16-án rendelte el a végrehajtást a társaság ellen, amit egy hónappal később, december 14-én el is kezdett. És az mfor.hu beszámolója szerint a cégkivonatban még mindig folyamatban lévő eljárásként szerepel ez a tény.

photo_camera Jobb szélen ifj. Orbán Győző Fotó: botost/444.hu

A cikk kitér arra is, hogy az Opten adatbázisa szerint az elmúlt 14 évben összesen 9 alkalommal került bejegyzésre végrehajtási eljárás. A cég a nehézségek ellenére is stabilan működik, bár a tavalyi beszámolót még mindig nem töltötték fel, és a 2021-es dokumentumok is csak bőven a határidő után, idén márciusban kerültek fel. Ebből kiderült, hogy 2021-ben 461 millió forintos árbevételből 2,2 milliós profitot realizáltak.

A cikk hozzáteszi, hogy a határidő be nem tartása miatt kisebb csoda, hogy még működik a cég, a szabályok szerint ugyanis amennyiben egy cég nem adja le május 31-re az éves beszámolóját, akkor 30 napos határidővel a NAV a közzétételi kötelezettség teljesítésére szólít fel, és ha ez nem történik meg, újabb 30 napos határidő jön, majd utána az adóhatóság hivatalból törli az adószámot és kezdeményezi a cég megszűntnek nyilvánítását. A cégbíróság pedig 15 napon belül intézkedik a cég törléséről, vagyis megkezdődik a kényszer-végelszámolás. Mindent egybevéve a beszámoló közzétételének elmulasztása a mulasztástól számított kb. 4-6 hónapon belül a cég megszüntetéséhez vezethet.