Három magyar fért be az Europol legkeresettebb bűnözői közé

Három magyar került fel az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezetének a legkeresettebb európai bűnözőket rögzítő, pénteken közzétett listájára.

Az Europol közleménye szerint az Európai Unió tagállamaiból idén 59 elfogatóparanccsal körözött ember került fel a "Most Wanted" oldalra.

E legkeresettebbek listáján olyanok szerepelnek, akiket egyebek mellett kábítószer-kereskedelem, pénzmosás, emberkereskedelem, fegyveres rablás, terrorizmus vagy emberölés miatt köröznek. Ide került fel a három magyar bűnöző, mindhármukat kábítószer-kereskedelem és -terjesztés miatt keresi a rendőrség.

A honlap alapján Bagaméri Tamás és Csikós András bűntársak voltak, Kecel és Kecskemét környékén termesztettek ipari léptékben marihuánát, 250 millió forint értékben foglaltak le hozzájuk köthető kábítószert; míg Üregi Péter kábítószert csempészett, és több, droggal kapcsolatos bűncselekményt is elkövethetett, őt Spanyolországban is körözik, és megkapta a "veszélyes" címkét is, mivel feltehetően fegyvere van.

A bűnözők felkutatásához az Europol idén is a lakosság segítségét kéri, ezért kampányt indított a szökevények felkutatására. Az ENFAST (Célkörözési Egységek Európai Hálózata) által közzétett felhívás arra kéri a lakosságot, hogy látogassanak el a weboldalra, nézzék meg a bűnözők fényképeit, hogy felismerik-e valamelyiküket. Gyanú esetén névtelenül lehet bejelentést tenni a weboldalon keresztül.

"Az uniós országok közötti és az uniós polgárokkal való együttműködés kulcsfontosságú a keresett szökevények megtalálásához. Ezek a bűnözők országról országra menekülnek, és többször is megpróbálják kijátszani a bűnüldöző hatóságokat" - idézte Catherine de Bolle igazgatót a hágai uniós szervezet közleménye.

A legkeresettebb bűnözők 2016 óta elérhető, ez idáig 408 szökevény fotóját bemutató listája alapján tett névtelen bejelentések 146 letartóztatásokhoz vezettek. A tavalyi kampány indulása óta 21 ügyet sikerült sikeresen megoldani.