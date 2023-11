Orbán török barátja Újlipótváros határán épített luxusszállót és lakótelepet

A nyári próbaüzem után hivatalosan is átadták az egykori KISZ-székház helyén, a szocializmus korabeli Kárpát utcai lakótelep szomszédságában épült első budapesti Four Points by Sheraton Budapest Danube szállodát Újlipótvárosban, írja a Magyar Építők. Ez volt a Duna Pearl utolsó eleme, aminek a szálloda mellett része egy 193 lakásos lakópark és kereskedelmi központ is. A 105 vendégszoba nagy része a Dunára néz. A lakóparkban egy 52 négyzetméteres lakás 140 millió forint körüli összegbe kerül.

Az építtető az az Adnan Polat török milliárdos, aki Orbán Viktor barátjaként híresült el. Néztek már együtt focimeccset Felcsúton, de ő építi Magyarország új ankarai nagykövetségét. Ami igazán fontos, azok a Polat család stratégiai befektetései, amiket a Válasz Online szedett össze: az ingatlanfejlesztés mellett ott vannak az energetikában, a hadiiparban, a kereskedelemben, a kerámiában, a kultúrában. Ezek után nem csoda, hogy a Polat család több tagja is megszerezte a magyar állampolgárságot.